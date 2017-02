Angola: L'Ambassade d'Espagne garantit son soutien à la diversification de l'économie angolaise

Luanda — Le Conseiller économique et commercial de l'Ambassade d'Espagne en Angola, Mariano Muela, a assuré mardi, à Luanda, le soutien continu de son pays aux hommes d'affaires angolais pour contribuer à la diversification de l'économie angolaise.

Se confiant à la presse, lors d'une réunion de travail entre l'Institut de développement entrepreneurial et les hommes d'affaires angolais, pour la présentation et la mise en œuvre d'un financement, Mariano Muela a noté qu'un exemple de cette aide était la ligne de crédit fournie par la Compagnie espagnole de financement et développement (COFIDES), évaluée à 75 millions d'euros.

Il a dit que parmi les candidats devraient être les entreprises espagnoles qui établissent des partenariats d'affaires avec des entreprises angolaises et détenant la majorité du capital ou avec une minorité, ainsi qu'une gestion efficace.

«Le gouvernement de l'Espagne a octroyé un financement total de 75 millions d'euros pour les projets d'affaires qui seront exécutés par des entreprises espagnoles en Angola, en partenariat avec des entreprises angolaises," a-t-il dit.

Mariano Muela a ajouté que la ligne de crédit allait également servir à renforcer les relations institutionnelles entre les deux pays, étant donné que la technologie espagnole s'adaptait aux besoins de l'Angola.

Il a souligné 50 entreprises espagnoles opéraient en Angola.

La réunion a compté avec la participation des hommes d'affaires, des gestionnaires, des chefs d'entreprises publiques et privées et d'autres institutions nationales et internationales.