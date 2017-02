Cameroun: A 17 ans, il est le premier africain vainqueur d'une compétition de programmation organisée par Google

Collins Nji a 17 ans et il est le premier vainqueur de Google Code-in contest, une compétition de programmation informatique organisée chaque année par Google. Une victoire qu'il tient à sa soif d'apprendre et à sa capacité à faire face aux obstacles.

Créé en 2010, le Google Code-in Contest est une compétition de programmation organisée par Google pour les jeunes âgés entre 13 et 17 ans. Pour cette dernière édition, plus de 1300 jeunes de 62 pays se sont livrés à une compétition qui consiste en la résolution d'une série de tâches complexes comme le piratage de logiciels open source afin de détecter des failles de sécurité et d'améliorer la sécurité de ces logiciels.

Collins Nji est le premier africain - et le premier noir - à remporter cette compétition. Il s'illustre ainsi parmi les développeurs informatiques les plus prometteurs du continent.

Réussir une compétition de programmation... sans Internet

Collins s'est lancé dans la compétition organisée par Google après avoir appris à coder en lisant des livres et des articles sur Internet pendant 2 ans. Etudiant dans un lycée bilingue, Collins vit à Bamenda, dans le Nord-Ouest anglophone du Cameroun, à 7 heures en voiture de la capitale du pays.

Cette région est le siège d'une crise socio-politique depuis quelques mois. Le Sud-Ouest et le Nord-Ouest du pays accusent l'administration francophone de ne pas reconnaître l'Anglais comme langue officielle du Cameroun. Ainsi, des manifestations et des grèves ont été menées, notamment par des avocats et des enseignants. Les autorités ont réagi en envoyant les militaires, en arrêtant des protestants et en instaurant des peines de prison ferme pour toute personne qui répandrait de "fausses informations" sur Internet.

Selon les activistes, le gouvernement aurait coupé Internet dans ces régions afin de punir les manifestants et empêcher les dissidents de communiquer.

Sur les réseaux sociaux la résistance s'organise autour du hashtag #BringBackOurInternet.

Mais cela n'a pas arrêté le jeune Collins. Après avoir appris qu'il figurait parmi les finalistes de la compétition organisée par Google, Collins a voyagé pendant 8 heures pour rejoindre une région où il a pu trouver une connection Internet et déposer son projet en ligne.

"J'étais extrêmement heureux" raconte-t-il. "J'ai travaillé dur et les longues heures passées à écrire du code ont enfin payé".

Collins compte finir le lycée à Bamenda avant de rejoindre une bonne université. Suite au prix qu'il vient de décrocher, il va passer 4 jours en juin dans les bureaux de Google dans la Silicon Valley, et échanger avec des ingénieurs informatiques de classe mondiale.

"J'aimerais travailler là bas un jour, si c'est possible" raconte Collins.

Intelligence artificielle

Pour l'instant Collins parfait ses connaissances en intelligence artificielle, en réseaux neuronaux et en deep learning ("apprentissage profond" en français) afin de développer son propre algorithme de compression de données et d'améliorer les capacités de transfert et de stockage de données.

Collins est devenu le premier africain à remporter le prix Google Code-in. Il raconte avoir reçu des tonnes de félicitations d'amis, de membres de la famille... et de gens qu'il ne connaît pas. En revanche, lorsqu'un journaliste lui demande si un membre de son gouvernement est entré en contact avec lui, il répond : "Non, personne".

En attendant, dans la ville de Bamenda d'où vient l'un des cerveaux les plus prometteurs du continent africain en matière de technologie, il n'y a toujours pas d'Internet.