Afrique: AfreximBank et Ecobank mettent en place un fonds de 500 millions de dollars pour booster les investissements intra - africains

Cet appui devrait leur permettre de participer efficacement à la production de biens et de services à forte valeur ajoutée dans les chaines de valeur nationales, régionales et continentales.

Dans le cadre de cet accord bipartite, AfreximBank et Ecobank concevront des instruments et des solutions financiers conjoints innovants sur mesure pour soutenir les entreprises du secteur privée, sociétés stratégiques du secteur public ainsi que des petites et moyennes entreprises (PME).

Afreximbank et Ecobank Transnational Incorporated passent à la vitesse supérieure. Avec un point particulier sur les transactions impliquant le commerce et l'investissement dans les pays membres d'Afreximbank où Ecobank est également présente.

