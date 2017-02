Ile Maurice: MDFP - «Hanoomanjee nous vend des biscuits made in Mauritius»

Ils sont népalais, indiens, ghanéens ou bangladais... Quarante étrangers - 37 hommes et trois… Plus »

Maya Hanoomanjee a-t-elle déjà participé d'une manière ou d'une autre à une quelconque activité ayant trait à ce contrat entre MDFP et Rum and Sugar?

Qui est le «contact person» chez Rum and Sugar, puisque la directrice Sheila Hanoomanjee est plus souvent à l'étranger qu'à Maurice? Qui signe les factures?

Oui, Rum and Sugar a fourni tous les documents nécessaires. (Ndlr, Rum and Sugar n'a cependant été incorporée qu'en juillet 2016)

Rum and Sugar satisfait-elle tous les critères administratifs et sanitaires? (Certificat du ministère de la Santé, Trade Licence, expérience dans le domaine)

C'est Rum and Sugar qui nous a approchés. MDFP ne procède pas par appel d'offres auprès de ses fournisseurs individuels. La procédure, c'est qu'un fournisseur envoie sa proposition; et MDFP étudie la faisabilité de cette proposition.

Après avoir révélé que la résidence de la Speaker et le siège de l'entreprise se trouvent à la même adresse, 15 Goldcoast, Flic-en-Flac, l'express a voulu en savoir plus. Nous avons donc adressé un e-mail avec huit questions à la direction de la MDFP. Celle-ci nous a répondu, le mardi 14 février. Nous reproduisons ici les questions écrites et les réponses exactes fournies pour chacune d'elles.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.