Congo-Kinshasa: Sans répit !

Autant dire que le rapatriement du corps du lider maximo dépendra de l'appréciation que se fera la famille Tshisekedi sur place. Par ailleurs, il n'y a pas non plus de répit au Centre Interdiocésain.

Il s'agit clairement d'être fixé sur le lieu de la sépulture, sur l'érection d'un mausolée et sur les garanties sécuritaires pour des funérailles dignes du rang, de celui qui s'est longuement battu pour l'instauration de la démocratie et d'un Etat de droit en République Démocratique du Congo.

Cet anniversaire intervient alors que le Sphinx n'est plus et que se pose le problème du rapatriement de son corps. Alors, que comprendre de ce retour au pays de Félix après que la famille biologique et le gouvernement se soient livrés, comme à une prise de becs, sur la suite à donner aux préoccupations de la famille, mais aussi aux nombreuses attentes de la population ?

