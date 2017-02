A la fin de cette semaine, au plus tard, tous les intervenants sont appelés à mettre la main à la pâte, pour bosser dur, voire très dur.

Il est question, pour Pierre Kangudia, Ministre d'Etat et, en même temps, Ministre du Budget, de tout mettre en œuvre, pour apprêter le projet du Budget de l'exercice 2017 à soumettre à l'appréciation des Députés et Sénateurs, dès l'ouverture, le 15 mars prochain, de la nouvelle session ordinaire du Parlement. Depuis plusieurs années, constate-t-il, le Budget de l'Etat congolais souffre, désormais, de la modicité des recettes.

Voilà pourquoi, il dit avoir proposé, de concert avec le Ministre des Finances, M. Henri Yav Mulang, toute une batterie de mesures incitatives en vue de maximiser la mobilisation des recettes, s'il faut concrétiser la tenue des élections tant attendues en RD. Congo. Pierre Kangudia espère ainsi arriver, à une échéance relativement très courte, à un meilleur rendement par rapport aux prévisions présentées par le gouvernement précédent.

Sous des menus clapotis des pluies fines, Pierre Kangudia, le tout nouveau Ministre d'Etat chargé du Budget, était ce mercredi 15 février, devant un parterre constitué des journalistes, venus de tous les horizons.

Il a choisi le cadre lambrissé du Salon Bleu de l'Immeuble Intelligent, devenu, depuis un certain temps, l'Hôtel du Gouvernement, à la Gombe, pour se prêter, pour la première fois, depuis son investiture, le 23 décembre 2016, aux questions de la presse sur l'essentiel des priorités assignées à son secteur.

Kangudia Pierre, sûr de la justesse et de la sincérité de ses propos, a pris, pour ce faire, deux heures, pour se couper en quatre. Tantôt, pour dresser l'état des lieux. Tantôt, pour s'expliquer devant une presse qui, apparemment, voulait tout savoir mais, en une fois.

Faisant d'une pierre, deux coups, il en a profité pour donner quelques pistes, selon qu'il avait déjà soumis à l'attention de la Commission Economique et Financière du Gouvernement, des hypothèses qui, finalement, sous-tendront, si elles sont adoptées, l'élaboration du nouveau Budget 2017.

Sur toute la ligne, il a balayé toutes les questions avec des réponses, somme toute, claires. Mais, il importe, toutefois, de relever qu'en ce qui concerne les élections, Pierre Kangudia a lancé un vibrant appel à la mobilisation générale des recettes.

Car, à l'en croire, si l'on suit le rythme des déficits budgétaires, tels qu'ils ont été constatés dans la casserole, non pas vide, mais bien, trouée, de l'Etat, à l'arrivée de l'actuel Gouvernement Badibanga aux affaires, il y a des risques de ne point réussir le pari.

Kangudia dit ne pas venu au Budget, pour faire de la politique politicienne. Il dit également qu'en cette année 2017, il serait illusoire d'espérer qu'au vu de la dégénérescence de la situation économique, l'Etat congolais, avec sa faible capacité de mobilisation des recettes, soit capable de réunir, dans les temps restants, d'ici fin décembre 2017, la bagatelle somme de 1,8 milliard de dolllars américains, exigée par la CENI, pour l'organisation de la présidentielle combinée aux législatives nationales et provinciales.

Plus loin, dans ses explications, Pierre Kangudia n'exclut pas que la CENI qui compte, d'ailleurs, plusieurs bailleurs et autres donateurs des fonds, mobilise des moyens, au-delà du Trésor Public, pour la tenue de ces élections. Ceci expliquant cela, il faut dire, en tout cas, que les élections exigent des moyens.

Mais, les moyens, il faut les mobiliser à l'interne tout comme à l'externe. Autrement dit, Kangudia Pierre, lui, voit la cuisine interne : ses possibilités d'accroître l'assiette des recettes, avant d'apprécier, le moment venu, combien, dans ce que l'Etat aura eu, faudra-t-il allouer à la CENI.

D'ores et déjà, tout au long du mois de janvier, le gouvernement actuel a eu à débloquer une enveloppe en faveur de la CENI. Ce geste, à lui tout seul, suffit pour déterminer sa volonté à traduire dans les faits, du moins, dans la mesure de ses capacités, les engagements pris devant la Représentation Nationale, lors de l'investiture.

Des élections au social, en passant par la restauration de l'autorité de l'Etat et la sécurisation de l'ensemble du territoire national, le travail à faire est énorme. Les défis aussi. Telles sont, pourtant, les missions assignées à l'actuel gouvernement, au terme de l'Ordonnance Présidentielle signée, le 19 décembre 2016, par Joseph Kabila Kabange. Le Gouvernement fera un effort, promet-il.

Kangudia a parlé, en outre, de beaucoup d'autres activités devant, par exemple, booster l'économie du pays. Allusion faite, particulièrement, à l'agriculture, à l'élevage et, surtout, à la pêche. Il n'a pas manqué, cependant, d'exemples à donner. A Goma ou Bukavu, la viande, du lait, des fruits et légumes, du poisson sont à gogo. Et, à Kinshasa, pendant ce temps, on importe des chinchards, venus d'ailleurs, avec toutes les conséquences que cela entraîne.

Et, pourtant, il suffisait de bien canaliser la distribution des produits locaux, pour mettre un terme à la misère et réduire ainsi, les tensions sociales inutiles. Comment y parvenir, si l'investissement tarde alors que les opérateurs économiques, eux, refusent de saisir l'opportunité de concevoir des projets bancables et de se faire financer par des partenaires qui n'attendent pas mieux que cela.

Aujourd'hui, révèle-t-il, il y a 500 millions de USD qui flottent dans le pipe-line, pour le financement de la réalisation des tels projets. Il appartient à ceux qui ont l'esprit d'initiatives de s'y mettre, pour s'inscrire en ordre de bataille.

Globalement, Pierre Kangudia avance, dans son mot, ci-dessous, des chiffres, établit des comparaisons et ouvre des perspectives, selon que des mesures incitatives envisagées, seront progressivement appliquées. Il y a lieu de le lire, ici, avec attention.