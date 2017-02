Afrique: Conventions de partenariat entre la FRMF et les Fédérations béninoise et centrafricaine

De son côté, le président de la fédération béninoise, Anjorin Moucharafou, a salué cette initiative qu'il a qualifiée de "diplomatie offensive de la FRMF". "Cette diplomatie offensive de la FRMF est une très belle initiative qui doit avoir lieu non pas seulement au niveau de l'élite mais dans tout le pays", a fait savoir M. Moucharafou, également membre exécutif de la Confédération africaine de football, notant que ça soit au Maroc ou au Bénin, cette coopération "permettra à des jeunes joueurs des régions les plus reculées de bénéficier de matchs amicaux au niveau du Royaume, qui n'a rien à envier à l'Hexagone".

S'inscrivant dans le cadre de l'échange d'expertises entre les trois pays, en l'occurrence au niveau de la formation des cadres techniques et des arbitres, ces conventions visent essentiellement à développer le football au sein du continent africain. "La finalité primordiale de ces conventions est unique. Elle consiste à faire du développement et de la pratique du football au sein du continent africain un objectif premier", a affirmé le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, dans une déclaration à la presse.

Des conventions de partenariat, portant sur le développement du football, ont été signées, mardi à Rabat, entre la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) et ses homologues béninoise et centrafricaine.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.