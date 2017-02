Congo-Kinshasa: La 4ème édition du festival AMANI se termine en beauté à Goma

A Goma, au Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, le festival Amani a fermé… Plus »

Ce rendez-vous culturel, à en croire l'organisateur, prévoyait plus au moins trente mille spectateurs par jour. Chose étonnante, du début à la fin, on a enregistré plus de 50.000 personnes sur le terrain du Collège Mwanga de Goma, lieu qui abritait le festival. Signalons que l'élément de la police auteur de l'incident ayant causé mort d'homme est aux arrêts et que le procès en audience public a été ouvert le lendemain du drame par l'auditorat militaire de la garnison de Goma. Toute sa hiérarchie a pris en horreur son acte.

A la veille de son lancement, un incident est survenu à Goma. Il s'agit du décès d'un jeune volontaire répondant au nom de Djoo Paluku Ndakala Nornet, qui a succombé sur place suite aux balles lui logées à bout portant par un élément de la Police Nationale Congolaise à cause d'une petite dispute entre ce dernier et cet agent de l'ordre.

Des Ambassadeurs dont ceux des pays comme la Belgique, Suède, Allemagne, Canada, Union Européenne étaient là. Le Chef de bureau de la Monusco Nord-Kivu, était aussi présent ainsi que Mme Maguy Rwakabuba Libagiza, Vice-ministre Nationale de la Santé Publique. Ce spectacle a réuni des artistes musiciens Congolais, Rwandais, Burundais et Kenyans. Au menu, il y avait de la musique moderne et Folklorique.

