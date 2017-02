Congo-Kinshasa: Les actions de sensibilisation et prévention sur le cancer s'imposent !

En France par exemple, après la maladie, la Ligue demande la mise en place d'une loi pour mettre concrètement en œuvre le "DROIT A L'OUBLI", pour faciliter l'accès des anciens malades (enfants, adolescents et adultes) aux prêts bancaires et aux assurances maladies. La République Démocratique du Congo devrait, elle-aussi, faire autant car, de nombreux nouveaux cas de cancer sont signalés chez les enfants.

Mais au-delà, la sensibilisation du public aux symptômes du cancer s'avère très indispensable afin de se pointer le plus vite possible dans une clinique hospitalière pour une consultation.

Plus loin, elle exhorte les pays à faible revenu qui sont plus exposés à cette maladie à cause de manque des moyens, à prendre soin des mesures préventives.

Pour la journée mondiale, elle vise à faire connaitre la réalité de la maladie et de tous les moyens de prévention de soins et de recherche pour la lutte contre le taux de mortalité des victimes.

D'après l'OMS, le diagnostic tardif du cancer et l'inaptitude à proposer un traitement, font condamner beaucoup des personnes à souffrir et à mourir prématurément.

Le cancer est une maladie qui est causée par une tumeur maligne au niveau de cerveau, de sang et du sein. Détecté en retard, il complique la prise en charge et réduit les chances des guérisons.

De ce fait, pour assurer une large sensibilisation en vue d'une prévention de la maladie chez les jeunes, la Ligue développe des stratégies de descente dans les différents établissements scolaires pour porter haut le message sur le cancer. Ce qui permettrait à réduire des inégalités de santé dans la prise en charge. Par ailleurs, il convient de souligner que plus de 130.000 élèves sont sensibilisés chaque année grâce aux experts et enseignants, formés sur cette pandémie.

Celle-ci, se mobilise sur tous les fronts, à l'occasion de la commémoration de la journée mondiale du Cancer qui intervient, le 15 février de chaque année, pour une lutte efficace et efficiente contre les cancers, pendant et après la maladie.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.