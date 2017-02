interview

Aristide Bancé, l'international burkinabé de l'Asec, est, en ce moment sur les nuages. Médaillé de bronze avec les Etalons à la Can 2017, l'attaquant de l'Asec a reçu, hier, son trophée de meilleur joueur du mois de Novembre décerné par l'AFI et son partenaire. Il a bien voulu lever un coin du voile sur son avenir avec l'Asec et les Etalons du Burkina Faso.

Médaillé de bronze avec le Burkina à la Can 2016, et meilleur joueur du championnat ivoirien du mois de novembre, Aristide Bancé écrit-il une nouvelle page dorée de sa carrière ?

Oui, ça fait plaisir surtout quand on évolue dans le championnat ivoirien. C'est vrai que j'ai pris une décision très difficile.En venant évoluer dans le championnat ivoirien, beaucoup ne m'avaient pas compris. Alors que pour moi, c'était positif parce que c'est un championnat qui a un très bon niveau. Surtout quand je vois le travail très remarquable abattu par l'AFI (Association des footballeurs ivoiriens). C'est un plus pour ce championnat.

Toi qui vantes la qualité du championnat ivoirien, comment expliques tu l'absence des locaux ivoiriens chez les Eléphants ?

Il ya effectivement de bons joueurs dans le championnat ivoirien. Mais c'est le sélectionneur qui décide. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une Can ne se gagne pas avec des stars seulement dans les grands clubs. Mais avec des battants. Et à ce niveau je pense que c'est le coach qui a le dernier mot.

Après une belle Can avec les Etalons du Burkina Faso, on t'annonce sur le départ de l'Asec, confirmes-tu cette rumeur ?

Pour le moment, j'ai un contrat encore avec l'Asec. Un an encore avec le club. C'est vrai que j'ai des propositions mais je n'ai pas envie d'aller n'importe où. Cela fait beaucoup longtemps que je joue et j'ai fait beaucoup de pays. Pour l'heure, je suis à l'Asec et je me sens bien. Je pense que s'il ya quelque chose de concret, c'est aux dirigeants de l'Asec d'entrer en contact avec ces clubs intéressés. Pour le moment, l'Asec n'a rien dit

Que retiens-tu de cette Can, avec une médaille de bronze pour les Etalons ?

Ce fut quelque chose d'assez positif. Mais on espérait faire mieux que 2013 où nous étions finalistes. Mais le constat général, c'est qu'on a eu une belle équipe où tout le monde s'est bien battu. En réalité, personne ne nous attendait jusque-là. Je pense donc que la troisième place est méritée

L'aventure avec les Etalons continue-t-elle avec Aristide Bancé ?

Bien sûr que oui. Les éliminatoires de la coupe du monde sont un challenge motivant pour moi. Les amis et moi avions cela à l'esprit. Nous avons un bon groupe. Et nous avons les atouts pour nous qualifier au moins pour la première fois à une coupe du monde.