Burkina Faso: Promotion culturelle - L'INAFAC fait peau neuve

Le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme a organisé, le mardi 14 février 2017 à Ouagadougou, la réouverture des locaux rénovés de l'Institut national de formation artistique et culturelle (INAFAC).

75 millions de FCFA, c'est le coût total de la rénovation de l'Institut national de formation artistique et culturelle (INAFAC).

Les travaux d'exécution ont pris trois mois et ont concerné la clôture de l'institut, le bâtiment principal, composé de 4 salles de classe, de la scolarité, de l'administration et des toilettes.

C'est pourquoi, une cérémonie de réouverture des locaux rénovés a été organisée, le mardi 14 février 2017 à Ouagadougou, par le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Selon le ministre en charge de la culture, Tahirou Barry, l'INAFAC est le creuset par excellence du savoir et de la formation en matière artistique et culturelle. Pour lui, il s'agit de faire de la structure, une référence aux côtés des instituts malien, ivoirien et ghanéen dans la sous-région.

De son avis, cela va permettre à l'INAFAC de se distinguer par la qualité de la formation, des infrastructures, des outils pédagogiques et des enseignants. «Le gouvernement a l'ambition de faire de cet institut une référence et nous allons nous engager dans cette voie», a-t-il lancé. A entendre le ministre, l'objectif de repositionner l'INAFAC à la place qu'il mérite va être fait en faveur des enseignants, des encadreurs et des responsables administratifs de grandes valeurs qui aiment la culture. Et d'ajouter que l'art et la culture sont un domaine passionnel, et l'institut a le devoir de former des étudiants dévoués et passionnés dans ce secteur.

De plus, la cérémonie de réouverture a été marquée par une remise de kits de travail constitués d'instruments de musique et d'arts plastiques aux étudiants. « Nous allons envisager la mise à disposition d'autres outils de travail pour faciliter la formation ; j'exhorte les étudiants et les formateurs à prendre soin du matériel », a-t-il conseillé. Pour le directeur général de la formation et de la recherche, Jacob Daboué, la question de la formation est essentielle dans le domaine de création d'emplois au niveau du ministère de la Culture.

Pour sa part, c'est un engagement de l'Etat de soutenir la jeunesse car a elle besoin d'une formation pour aller de l'avant et se comparer aux jeunes de l'Afrique et du monde. «Nous sommes heureux de savoir que l'INAFAC commence à devenir le symbole de la formation dans le domaine des arts et de la culture», s'est réjoui M. Daboué. Créé en 1985 sous l'appellation «Académie populaire des Arts» (APA), puis « Ecole de Musique et de danse » (EMD) et « l'Ecole des arts plastiques» (EAP) en 1988, l'INAFAC est sous la tutelle du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Elle offre trois dimensions de formation que sont la musique, la danse, et les arts plastiques.