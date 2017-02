Burkina Faso: 25e FESPACO / Court-métrage - Deux films burkinabè à la conquête de l'Etalon

Deux Burkinabè convoitent l'Etalon dans la catégorie court-métrage à la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPCO).

Jérôme Naboswendé Yaméogo, à travers son film «La rue n'est pas ma mère» interpelle la société sur les conditions difficiles des talibés. Pendant ce temps, Loci Hermann Kwéné appelle les Africains à s'approprier leur propre histoire avec son film de fiction de 26 minutes «Folo, il était une fois ...».

Les réalisateurs burkinabè ne comptent pas faire de la figuration au cours de la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPCO). Dans la catégorie court-métrage, deux œuvres sont en compétition avec 24 autres africaines. Le premier «Folo, il était une fois... » de Loci Hermann Kwéné, réalisé en octobre 2016, est un film fiction inspiré d'une histoire africaine sur la vie des « Bozos » ou les maîtres de l'eau. L'histoire tourne autour de sentiments opposés de deux rivaux qui convoitent une fille. Pour vaincre son rival, chaque prétendant doit impérativement être le premier à pêcher un poisson, l'ange gardien de son adversaire.

A travers cette réalisation de 26 minutes, l'auteur entend inciter les Africains à s'approprier leur propre histoire. Loci Hermann Kwéné dit vouloir ainsi poursuivre l'œuvre de ces prédécesseurs comme Gaston Kaboré et Idrissa Ouédraogo. «J'ai constaté qu'il y a un fléchissement au niveau de la jeunesse, et c'est ce défi que je tente de relever», justifie-t-il. M. Kwéné croit en sa chance dans cette compétition, car dit-il : «le récit de mon film a été bien apprécié par tous ceux qui l'on suivi.Le tournage a été fait avec un acteur professionnel et des jeunes acteurs dynamiques. L'équipe technique a également été à la hauteur des attentes». Le cinéaste n'est pas à sa première réalisation.

En octobre 2009, son projet de film documentaire «êtres du mystère» lui a permis de faire un master 2 en réalisation documentaire de création à l'Université Gaston-Berger de Saint Louis au Sénégal. Son film de fin d'études «dyontise lettre d'un fils à son père» est sélectionné à la dixième édition du festival Clap Ivoire qui se tient à Abidjan. Le second cinéaste burkinabè en course dans la catégorie court-métrage, lui, fait ses premiers pas dans l'univers du cinéma. A travers son œuvre «La rue n'est pas ma mère», Jérôme Naboswendé Yaméogo, un élève du réalisateur Idrissa Ouédraogo, dépeint les conditions de vie des talibés qui se trouvent abandonnés dans la rue. C'est l'histoire d'un enfant de six ans qui a été conduit à l'école coranique sans le consentement de sa mère.

Un an plus tard, il se retrouvera dans la rue à cause des maltraitances qu'il a endurées au sein du foyer coranique. Pour l'auteur, cette œuvre vise à sensibiliser les parents à cette problématique. «Nous n'avons pas fait ce film pour dénigrer l'islam. C'est une religion d'amour et de paix, nous avons voulu que les parents aient une idée de la situation de ces enfants. Il y a des écoles structurées comme les «médersa» où les enfants peuvent apprendre le Coran dans de meilleures conditions», explique-t-il.