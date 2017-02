Burkina Faso: Ecoles franco-arabes - Une campagne pour promouvoir le genre dans ces établissements

Le ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation entend s'engager pour la réforme et la scolarisation dans les Ecoles franco-arabes (EFA), et promouvoir le genre, notamment l'accès et le maintien des filles dans ces établissements. Il a lancé, le 9 février 2017 à Bobo-Dioulasso, une campagne de sensibilisation à cet effet.

La province du Houet compte environ 175 écoles franco-arabes, et plus de 300 pour la région des Hauts-Bassins. La plupart de ces établissements connaissent d'énormes difficultés, liées notamment au manque d'infrastructures, de manuels et de personnels qualifiés. Or, selon un promoteur des écoles franco-arabes, Mahama Sanogo, l'enseignement franco-arabe n'est pas un instrument de promotion de l'islam, mais un canal d'éducation choisi par les populations musulmanes pour éduquer leurs enfants, tout en restant proches de leur religion. C'est pour cela qu'il a salué les efforts du ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation en vue de trouver des solutions à leurs préoccupations, à travers la mise en œuvre du Projet d'appui à l'enseignement primaire bilingue franco-arabe (PREFA).

Ce projet, foi de M. Sanogo, a réhabilité des écoles et doté certaines d'entre elles de manuels adéquats. Le PREFA est le fruit du partenariat entre le gouvernement du Burkina et la Banque islamique de développement. Il a pour but, de renforcer l'apport des établissements franco-arabes à la résolution des questions de l'offre de scolarisation, de promouvoir les ressources humaines nécessaires à l'amélioration de l'accès et de la qualité de l'enseignement au sein des écoles franco-arabes.

Pour le ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, Jean Martin Coulibaly, son département, à travers ce projet, veut faire des écoles franco-arabes, des structures d'éducation de référence au profit des enfants qui s'y trouvent. C'est pour cela que son département a lancé, le 9 février dernier, une campagne de sensibilisation pour l'adhésion à la réforme et à la scolarisation dans les écoles franco-arabes, et aussi à la promotion du genre, notamment l'accès et le maintien des filles dans les EFA.

Au cours de la cérémonie de lancement au Centre Muraz de Bobo-Dioulasso, le ministre Jean Martin Coulibaly a traduit sa reconnaissance aux promoteurs qui ont accepté la réforme des écoles franco-arabes. Le PREFA, a-t-il souligné, a mené plusieurs initiatives pour la promotion de l'enseignement franco-arabe, et va prendre en compte dans les mois à venir, des enseignements post primaire, technique et professionnel.