Burkina Faso: Soutenance de thèse à l'UO - Vincent Ouédraogo étudie la résistance bactérienne

Ainsi, il a évalué l'effet de Anogeissus leiocarpus, sur la production des facteurs de virulence de cette souche multi-résistante qui est capable aussi d'infecter les hommes, les animaux ou les plantes. En guise d'information, Anogeissus leiocarpus est une plante médicinale connue et utilisée dans la pharmacopée traditionnelle au Burkina Faso pour soigner les vieilles plaies et les brûlures infectées

Ces dernières années, la résistance aux bactéries est de plus en plus préoccupante et urgente. Celle-ci est due, soit à une utilisation excessive des antibiotiques ou tout simplement à leur mauvaise administration. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'étude de Monsieur Ouédraogo, dont le thème est : « Anogeissus leiocarpus (DC) Guill. et Perr. (Combretaceae): Phytochimie et inhibition du quorum sensing de Pseudomonas aeruginosa PAO1 ».

