Burkina Faso: Avenue Daniel-Ouezzin-Coulibaly - Une manifestation pour la reprise des travaux de bitumage

Ces différentes doléances sont contenues dans une déclaration que les OSC ont remise au deuxième adjoint au maire de Bobo-Dioulasso, Martin Coulibaly présent sur les lieux. Celui-ci a promis de remettre la déclaration à qui de droit et a salué la démarche pacifique des manifestants. Il a rassuré les manifestants que la commune s'entretiendra avec les autorités concernées, afin que les travaux de bitumage soient repris dans un bref délai. Un des responsables de l'entreprise en charge des travaux, Cheick Traoré qui s'est déplacé sur les lieux de la manifestation, a souligné que les moyens sont disponibles et que les travaux pourront reprendre incessamment pour prendre fin en début juin 2017.

Les travaux de bitumage des avenues Nelson-Mandela et Daniel-Ouezzin Coulibaly à Bobo-Dioulasso avaient été lancés, le 3 février 2014. Si la reconstruction de l'avenue Nelson- Mandela au secteur n°15 est achevée, celle de Daniel-Ouezzin-coulibaly au centre-ville traîne toujours. Les riverains, las d'attendre, sont descendus dans la rue, dans la matinée de ce 15 février 2017, pour exiger la reprise des travaux de bitumage de l'avenue, longue de 800 mètres seulement. A l'occasion, ils ont érigé des barricades et tenu un meeting sur cette avenue. L'avenue part de l'hôtel de ville de Bobo-Dioulasso pour rejoindre la place Tiefo-Amoro, en passant par le marché central. Le porte-parole de la coordination des Organisations de la société civile (OSC) spécifiques de Bobo-Dioulasso, Daouda Ouattara, a affirmé que l'état actuel de la route crée de nombreux désagréments aux commerçants dont certains ont été obligés de fermer boutique, faute de clients. Daouda Ouattara a alors exhorté le ministère des Infrastructures à accélérer les travaux pour soulager la souffrance des usagers. Il a aussi demandé la réfection des principales artères de la ville.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.