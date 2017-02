Burkina Faso: Le personnel du préscolaire en grève de 48h

Les professionnels de l'éducation de la petite enfance, à l'appel du Syndicat national des professionnels de l'éducation préscolaire (SYNAPEP), observent une grève de 48 heures, les 15 et 16 février 2017. Ils dénoncent leur traitement dans les politiques en vigueur au Ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation (MENA).

Les travailleurs de l'éducation préscolaire réunis au sein du Syndicat national des professionnels de l'éducation préscolaire (SYNAPEP) n'approuvent pas leur traitement par le Ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation (MENA). A cet effet, ils ont décidé de le faire savoir à travers une grève de 48 heures, les 15 et 16 février 2017.

Au nombre de leurs griefs, ils estiment que les politiques actuelles au MENA sont de nature à altérer les pratiques pédagogiques du préscolaire.

En se penchant sur le sujet au cours d'une communication animée le mercredi 15 février 2017 à la Bourse du travail de Ouagadougou, le secrétaire général du SYNAPEP, Bonaventure Bélem, a indiqué que les actions du MENA en matière d'éducation préscolaire « mettent en péril la qualité de l'éducation de la petite enfance ».

Il a dénoncé notamment les mesures tendant à la création de sections préscolaires dans les salles vacantes au sein des écoles primaires et le laxisme face à la floraison des structures privées dépourvues de professionnels du domaine.

Pour lui, la spécificité de la cible (les enfants de 3 à 6 ans) commande « une politique claire et cohérente » de développement du système. La prise en compte des professionnels du milieu, éducateurs, moniteurs et inspecteurs de jeunes enfants, est aussi, selon lui, un préalable incontournable à la dynamisation de l'éducation préscolaire.

Car, a-t-il déploré, «dans les sphères de décision ou de planification, d'autres professionnels parlent à leur place ». D'ailleurs, poursuit-il, en reconnaissant la compétence de l'encadreur du primaire au préscolaire et pas l'inverse, les responsables du MENA soutiennent tacitement que « tout le monde est compétent pour intervenir dans l'éducation préscolaire».

Réorienter la politique...

Dans son exposé également, le secrétaire général du SYNAPEP, Bonaventure Bélem s'est offusqué qu'il n'y ait, à ce jour, «aucun appui de la part du MENA pour les structures d'éducation de jeunes enfants, même pas la dotation en cantine scolaire».

A l'écouter, si les autorités tiennent à redorer le blason de l'éducation préscolaire, l'une des mesures rectificatives est de sursoir à son «confinement institutionnel» avec le primaire en mettant en place une direction centrale qui lui est propre, avec des hommes capables de l'animer.

Outre cela, il faut, selon M. Bélem, satisfaire les revendications contenues dans la plateforme minimale des travailleurs et dont les principaux points sont, entre autres, la construction et le recrutement du personnel en nombre suffisant, le traitement diligent des actes administratifs des personnels du préscolaire mis à la disposition du MENA, la dotation des structures d'éducation préscolaire en manuels et vivres, l'élaboration et l'adoption de normes et standards en matière d'éducation de la petite enfance et l'octroi d'une indemnité de permanence et de logement au personnel.

Pour le reste, Bonaventure Bélem a annoncé qu'à l'issue des 48 heures de grève, les professionnels de l'éducation attendent des autorités, des réponses favorables à leur requête. Faute de quoi, il a déclaré que le SYNAPEP envisagera d'autres actions pour l'aboutissement et la satisfaction de ses revendications.