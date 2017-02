Burkina Faso: Les limites de la volonté des Volontaires

Volontaires adjoints de sécurité (VADS), ce corps, par son omniprésence irréfutable auprès de la police nationale burkinabè, est très bien connu des populations sur l'ensemble du territoire national.

Créé par la hiérarchie policière avec l'accord des responsables du ministère de la Sécurité, soucieux de renforcer de façon opérationnelle les capacités des forces de défense et de sécurité, la première promotion des agents volontaires a vu le jour en 2012.

Et ce sont des jeunes désireux de servir auprès de la police, qui se sont enrôlés dans les brigades de VADS dont la mission est d'accompagner la politique sécuritaire surtout en matière de police de proximité.

Recruté sur proposition volontaire avec à la clé un certain nombre de conditions obligatoires dans le service dans le corps de la police (aptitude physique par exemple), ces agents reçoivent une formation sommaire en instructions policières à l'Ecole nationale de police (ENP), avant d'être affectés.

La condition physique, la discipline militaire, la loyauté, l'honnêteté, la probité, le sens du service public, l'obéissance aux lois, règlements et aux symboles de l'Etat sont, entre autres, valeurs qui sont inculquées et qui accompagnent les jeunes volontaires à leur sortie de l'ENP.

Dans les commissariats de police, les postes de contrôle policiers, au niveau des feux tricolores, dans les dispositifs sécuritaires des mairies, et autres services décentralisés ou déconcentrés de l'Etat, on rencontre ces VADS.

Ils sont sur tous les fronts. Ils interviennent sous le couvert de la police nationale ou municipale, en cas d'accident de la route, lors de certaines opérations nocturnes de rafle ou de sécurisation d'un site identifié pour abriter une manifestation publique.

Ils viennent en appui aux éléments de garde et cela de jour comme de nuit. Ils travaillent également dans les secrétariats d'établissement ou de légalisation de documents administratifs.

En clair, ces agents sont de loin de véritables auxiliaires de police qui permettent à ce corps paramilitaire d'accomplir au mieux ses missions de sécurisation des personnes et des biens, de protection de certains services publics et de lutte contre le banditisme et la criminalité dans les villes et villages.

Un constat particulier, sous forme de sondage, révèle que les populations sont satisfaites du travail des volontaires de sécurité sur le terrain.

Cependant, il y a matière à se demander, à savoir à quel traitement socioprofessionnel ces VADS sont-ils soumis? Sont-ils tous régis par les mêmes conditions rémunératrices sur l'ensemble du territoire? Ou revient-il à chaque région de «gérer» au niveau local ses volontaires? Aussi, peut-on faire carrière dans les VADS?

Ce questionnement est digne d'intérêt dans la mesure où les VADS de Dédougou province du Mouhoun ont manifesté leur mécontentement au cours de la semaine, invitant le gouvernement à les situer sur leur sort dans le service qu'ils exercent.

Ayant décrété trois jours sans travail, ils affirment que leur contrat est arrivé à terme depuis fin novembre 2016 soit trois années de service sous le drapeau.

Un contrat de trois ans et après? Iront-ils grossir les rangs des chômeurs et des sans-emplois? Difficile de comprendre tant qu'on n'a pas les clauses de cet engagement volontaire toujours en cours dans le pays. Pour les manifestants, la hiérarchie n'a juste fait que de les informer qu'ils sont réquisitionnés, avant de procéder au recrutement de 3000 nouveaux VADS.

Du coup, les anciens, placés sous mandat de réquisition, selon la version des frondeurs, se sont vus interdire des contrôles routiers qu'ils effectuaient en compagnie de la police. Il n'en fallait pas plus pour déclencher le courroux de ces «appelés» qui disent avoir opté de servir avec abnégation aux côtés des flics.

Alors, que faire face à un engagement volontaire qui s'établit désormais comme une obligation d'embauche? Situation difficile d'apprécier certes, mais en matière de sécurité intérieure, il y a du travail.

Les enjeux actuels sont énormes et il faut éviter à tout prix des gangrènes internes susceptibles de fragiliser la cohésion au sein de la police. Par ailleurs, la manifestation populaire devant un gouvernorat ne devrait pas être le mode d'expression attendu de personnes qui sont imprégnées des civilités militaires.

Mieux, le gouvernement, de même qu'il veille au bon encadrement des appelés du Service national pour le développement (SND), doit également faire autant en ce qui concerne les VADS.

Les VADS sont présents dans tous les découpages administratifs du pays, et ils répondent du haut commandement de la police nationale, alors sous tutelle du ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité intérieure. Vivement que le dialogue prévale dans cette affaire de Dédougou et que les autorités puissent trouver un «statut» pérenne pour les volontaires adjoints de sécurité.