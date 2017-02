L'association Ambassadeurs des couches défavorisées du Burkina (ACDB/TIIMBO) a lancé une campagne de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle, les 10 et 11 février 2017 à Ouahigouya.

L'association Ambassadeurs des Couches Défavorisées du Burkina (ACDB/TIIMBO) ne veut pas rester les bras croisés pour le bien-être des populations. A cet effet, elle a initié une campagne de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle, les 10 et 11 février 2017 à Ouahigouya.

Le marché de Naaba Raaga a servi de cadre pour cette activité. Cette action a permis à l'association de dépister plus de 1000, en ce qui concerne les deux pathologies.

Appuyé par les agents de santé de la région du Nord, les membres de l'association à travers des signes comme le surpoids ont vérifié la tension artérielle et le taux de glycémie des populations ciblées. Selon la présidente de l'ACDB/Tiimbo, Dr Marie Madeleine Bété, certains cas critiques ont été pris en charge.

« Le diabète et la tension artérielle constituent une grande préoccupation en matière de santé dans le monde. Le centre hospitalier universitaire de Ouahigouya a enregistré plus de 2000 cas d'hypertension artérielle et 600 pour le diabète en 2016 », a déploré Dr Bété. Elle a aussi déploré qu'un grand nombre de cas soient décelés à des périodes critiques où, à l'issue d'une hospitalisation.

Elle a invité les populations à adopter un mode de vie sain et d'éviter l'excès de sucre et de faire la pratique du sport leur loisir quotidien. Le directeur régional de la santé du Nord, Amado Traoré a loué l'initiative de l'association ACDB qui selon lui, sensibilise, dépiste et prend en charge les personnes en difficultés.

Le haut-commissaire du Yatenga, Seni Kabou a affirmé toute sa disponibilité à accompagner l'association. Elle a ajouté que l'importance de cette activité n'est plus à démontrer.

Toutefois, Seni Kabou a déploré la montée des chiffres relatifs à ces pathologies qui deviennent de plus en plus inquiétante. Seni Kabou en veut pour preuve qu'au plan mondial, l'on estimait à plus de 350 millions de diabétiques dont 80% des décès survenaient dans les pays pauvres en 2009. A cet effet, elle a invité la population à adopter un régime alimentaire plus sain.