« Ce don viendra sans doute combler un gap au sein du CHUP-CDG. Ce matériel et ce lot de médicaments sont d'une importance capitale d'autant plus qu'ils vont contribuer à améliorer le plateau technique de l'hôpital au bonheur des enfants », a-t-il souligné.

« Ce don en ce jour, 14 février est aussi l'expression de l'amour à l'endroit des tout-petits. Il traduit par ailleurs l'excellence de la coopération bilatérale entre l'Egypte et le Burkina Faso depuis les indépendances», a précisé M. Nagi. Tout en formulant les vœux de nouvel an au personnel de l'hôpital, il l'a exhorté à s'investir davantage dans ses responsabilités quotidiennes pour être à la hauteur des défis auxquels, il fait face.

Ce sont, entre autres, six couveuses, trois appareils de photothérapie, deux appareils de surveillance des signes vitaux... et un lot important de médicaments que le diplomate égyptien a remis au CHUP-CDG en présence du ministre de la Santé, Smaïla Ouédraogo et du personnel de l'hôpital.

