La Coordination des élèves et étudiants burkinabè (CEEB) a animé, une conférence de presse, le mercredi 15 février 2017 à Ouagadougou. Elle a donné sa lecture de la crise scolaire qui prévaut à Niangoloko.

Les établissements d'enseignement secondaire de la ville de Niangoloko traversent une crise depuis novembre 2016. Celle-ci a profondément perturbé les activités académiques et pédagogiques dans cette localité. C'est face à cette situation que la Coordination des élèves et étudiants burkinabè (CEEB) a convié la presse, le mercredi 15 février 2017 à Ouagadougou, pour donner son analyse.

Selon le porte-parole de la CEEB, Vincent Bado, cette crise est née de la volonté des élèves du lycée municipal de Niangoloko, de s'organiser afin de faire face aux difficultés qu'ils rencontrent.

En effet, précise-t-il, ceux-ci, ont décidé de la mise en place d'un bureau de l'Association des scolaires de la Comoé(ASC) section de Niangoloko, le 28 novembre 2016. En prélude à cela, les élèves ont décidé de rencontrer leurs camarades dans l'optique de recueillir l'avis de l'ensemble des scolaires.

«Pour ce faire, ils ont approché leur proviseur, Siaka Bahikoro pour l'informer de leur initiative. En réponse, celui-ci leur a dit qu'une telle rencontre ne saurait se tenir, car l'ASC a été suspendue depuis 2015», a relaté le porte-parole de la CEEB.

Et de poursuivre que les élèves ont passé outre «ces intimidations et pressions» et en sont parvenus à la mise en place du bureau de l'ASC, le 30 novembre 2016. A ses dires le procès-verbal de l'assemblée générale a été remis à M. Bahikoro, le lendemain, mais celui-ci l'a aussitôt rejeté.

Les élèves ont alors décrété 24 heures de grève pour exiger de l'administration, la reconnaissance de leur structure, mais celle-ci a plutôt opté, le même jour, pour la fermeture du lycée, au motif que certains enseignants se sentiraient en insécurité, a-t-il expliqué.

«S'en suivra une campagne de dénigrement et d'intoxication des camarades de l'ASC auprès de l'opinion locale et internationale, puis des agressions des militants et des élèves par des milices présentées comme étant des parents d'élèves», a affirmé M. Bado.

Pour lui, cette crise découle de la négation de la liberté d'association des élèves. «Nous assistons ici à une remise en cause de la liberté de s'organiser, d'association, reconnue par la Constitution». De l'avis de l'ACEEB, les vraies raisons de la crise scolaire qui prévaut à Niangoloko sont ailleurs.

La hausse de la scolarité au lycée Santa (le deuxième lycée public de la ville) dirigé par Evariste Samaté, au motif que cette somme supplémentaire servirait à la prise en charge des émoluments des enseignants vacataires.

Cependant des classes de 1ère D et Tle D ont évolué près d'un mois sans professeur de Physique-chimie. A cela s'ajoute, entre autres, le fait que le sieur Samaté aurait institué, l'année passée, une cotisation spéciale de 2 000 francs CFA par élève, pour l'achat d'un nouveau véhicule.

Au regard de tout ceci, l'ACEEB a estimé que la lutte des élèves de Niangoloko est noble en ce sens qu'elle est contre le sabotage de la formation, pour une école démocratique et le refus de se laisser exploiter par des fondateurs d'établissement.

Par ailleurs, elle a invité les autorités à trouver une solution à cette crise en reconnaissant aux élèves leur droit d'association qui se veut un cadre légal pour canaliser leur combat.

«La solution pérenne à la crise de Niangoloko est de permettre aux élèves de remettre en place l'ASC qui est la structure à travers laquelle, de façon légale et ordonnée, les élèves pourront exposer leurs préoccupations et lutter», a indiqué le porte-parole de l'ACEEB.

Sur les raisons de la suspension de cette instance depuis 2015, M. Bado a renseigné les journalistes qu'elle a été décidée, suite à des manifestations des élèves en fin 2014, sur proposition de Bila Dipama, alors secrétaire général du ministère en charge de l'enseignement secondaire.