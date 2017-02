Sénégal: Deux ans de prison dont six mois ferme contre Barthélémy Dias

Dakar — Le Tribunal de grande instance de Dakar a condamné jeudi le maire socialiste de Mermoz-Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz, à deux ans de prison dont six mois ferme, pour les délits "de coups mortels, de coups et blessures volontaires et de détention illégale d'arme sans autorisation administrative".

M. Diaz a déjà purgé plus que la peine de six mois ferme de prison, en 2011 et 2012, à la suite des violences à l'origine de la mort d'un jeune homme, Ndiaga Diouf, à Dakar.

Selon le verdict prononcé ce jeudi, il doit payer solidairement, avec ses complices Habib Dieng et Babacar Faye, le franc symbolique de 25 millions de francs CFA aux héritiers de Ndiaga Diouf.

Les deux complices écopent de la même peine que M. Diaz.

Samba Diouf, Cheikh Mbackiyou Sidy et Oumar Manga, poursuivis dans la même affaire, ont été condamnés à deux ans de prison ferme pour "association de malfaiteurs et rassemblement illicite".

Abdoulaye Diène, qui a comparu pour les mêmes chefs de poursuite, a été relaxé.