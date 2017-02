Mali: A Dialloubé, l'avocat des prévenus dénonce des arrestations «arbitraires»

Ving morts et 16 blessés, c'est le dernier bilan officiel des affrontements survenus pendant le weekend du 12… Plus »

Contacté par RFI, un responsable du ministère malien de la Défense qualifie ces accusations de « partisanes » et de « non fondées ». L'avocat, lui, maintient ses déclarations.

Dans le centre du Mali, l'armée malienne poursuit un prédicateur radical peul, Amadou Koufa, et ses fidèles, qui ont fait allégeance au groupe jihadiste du nord. Ce n'est pas une raison pour faire des amalgames, affirme l'avocat qui dénonce des exécutions sommaires : «A Yirma ce sont des individus qui ont été arrêtés, exécutés et enterrés dans une fosse commune. Un mois avant, c'était au mois de janvier, c'est cinq personnes qui ont été arrêtées, exécutées et enterrées dans une fosse commune ».

