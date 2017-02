Avec la vulgarisation, il opte aussi pour l'international. « On ne peut pas se démarquer de l'international. Le président actuel côtoie déjà ce beau monde de la FIBA et de l'Afrique ».

La confiance du public est revenue. La Fédération fait de son mieux. Elle met en place des structures pérennes. Mieux, ce n'est plus une histoire de personne mais d'équipe et de nation ».

Notre homme de l'ombre du jour est un spécialiste du basket-ball. « Pourquoi ce choix de basket en sport ? je pense que le basket est un plus. J'y ai tout vécu. Des joies mais aussi des revers de médailles. Mais ce n'est pas pour me décevoir » a déclaré Angelo Razafiarivony. Diplômé de l'ENEPS, maître d'EPS de 1981 à 1983, chargé d'Enseignement après pour continuer sur un CAPEN à l'ENS en 1995, il a passé toutes les hiérarchies.

