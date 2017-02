Madagascar: Partenariat renouvelé entre Airtel Madagascar et ASM

Ce geste de solidarité, de respect et de dynamisme sont autant de valeurs qui animent le quotidien du 3e opérateur mobile mondial à faire mieux pour le bien-être des populations qu'il sert.

Airtel Madagascar et l'Association Aide et Soin aux Malades (ASM) renouvellent leur partenariat pour la bonne cause. Maixent Bekangba, Directeur Général d'Airtel et Mamy Randria, Président d'ASM ont signé hier un contrat renouvelant leur coopération pour des actions d'appui et de sensibilisation des malades.

Il s'agit pour les deux entités de continuer le travail commencé en 2013 et qui consiste à sensibiliser et éduquer les populations malgaches sur les dangers et les risques liés aux maladies infectieuses et sexuellement transmissibles. Des dépistages gratuits au VIH ont toujours été au programme de ces campagnes qui vont donc se poursuivre.

Volets. « Entreprise citoyenne, Airtel œuvre pour le bien-être des populations pour lesquelles il travaille. Une population en bonne santé est une population qui peut participer pleinement au développement du pays.

C'est pourquoi Airtel Madagascar est plus que déterminé à apporter sa pierre à l'édifice de la lutte contre le VIH Sida, pandémie qui gagne de plus en plus de terrain dans la Grande Ile, en mettant l'accent sur la sensibilisation et le dépistage » a déclaré Maixent Bekangba, Directeur Général d'Airtel Madagascar.

L'un des volets de cette collaboration repose sur les consultations et soins gratuits offerts aux populations les plus vulnérables par les médecins de l'ASM (Association Aide et Soin aux Malades) - une unité de service des maladies infectieuses du CHU de Befelatanana.

Airtel Madagascar appuie donc cette initiative en prenant en charge les médicaments, et à travers des dons de produits de première nécessité aux personnes nécessiteuses.

Pour cette année, l'utilisation des nouvelles technologies comme moyen de sensibilisation pour toucher le maximum de cible entre en jeu. Tous les abonnés Airtel recevront désormais des sms de sensibilisation fournis par l'ASM.