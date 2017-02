Madagascar: Honoré Rakotomanana prêt à faire face aux pressions du HVM

Et lui d'expliquer au passage que le Sénateur Lylison doit se présenter lui-même au tribunal pour faire opposition à ce jugement. En quelque sorte, Honoré Rakotomanana propose au Sénateur MAPAR, en cavale depuis près de huit mois, de sortir de sa cachette et de se rendre aux autorités. Reste à savoir si l'Officier de la Gendarmerie prendra en compte cette proposition de l'ancien Premier Procureur Adjoint du Tribunal Pénal International.

« Sakaizan'ny mpandresy ». En tout cas, Honoré Rakotomanana se dit prêt à faire face aux pressions. « En tant que Chef d'une Institution de la République, j'ai le devoir de ne céder à aucune forme de pression morale ni aux tentatives de manipulation de l'opinion publique et je ne faillirai pas à mon devoir face aux pressions en internes ou hors du Sénat afin de protéger la stabilité des Institutions républicaines et la paix sociale », lance-t-il.

Honoré Rakotomanana estime en effet que cette tentative de destitution et les rumeurs véhiculées au Sénat à propos notamment d'une accusation de mauvaise gestion « cache des objectifs politiques visant à fragiliser cette Institution et la stabilité politique à Madagascar ». Le numéro Un de la Chambre Haute est-il en train d'accuser les sénateurs HVM de vouloir semer les troubles au pays ?

Le président du Sénat est de nouveau dans la tourmente. Accusé de détournement, de clientélisme et de népotisme dans les recrutements, et de non-transparence dans la gestion des affaires internes au niveau de la Chambre Basse, Honoré Rakotomanana serait actuellement dans le collimateur des sénateurs issus généralement du parti « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara ».

