Cameroun: Archives nationales - Un séminaire de formation pour reconstituer le fonds allemand

Pour ces travaux ouverts hier à Yaoundé, Esther Olembé la directrice de cette structure a indiqué qu'il s'agit de renforcer les capacités de ses Hommes en termes de déchiffrement des symboles gothiques.

Une bonne partie de l'histoire allemande au Cameroun est encore enfouie dans le mystère. La raison, les caractères gothiques en lesquels cette dernière a été écrite. Une écriture allemande qui échappe de plus en plus à la connaissance actuelle. C'est tout l'objet du séminaire de formation sur la préservation et la conservation du fonds allemand des archives nationales ouvert le 13 février 2017 à Yaoundé. Les travaux présidés par Mouhtar Ousmane Mey le secrétaire général (Sg) du ministère des Arts et de la Culture (Minac), s'achèvent le 07 mars prochain.

Le séminaire dont l'objectif est d'initier le personnel des Archives nationales au déchiffrement de l'écriture gothique, ainsi que des étudiants en Documentation de l'Ecole supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication (Esstic) de Yaoundé, est appuyé par l'ambassade d'Allemagne au Cameroun, et l'institut Goethe. « Le présent atelier de formation en est ainsi l'une des déclinaisons, et vise à son terme, la réorganisation du fonds allemand des Archives nationales en prélude à sa numérisation », a fait savoir le Sg du Minac.

Et pour les besoins de la cause, la partie allemande a offert aux Archives nationales, 600 boîtes d'archives ignifuges, 2500 chemises cartonnées d'une masse totale de 700 kg, du matériel de conditionnement de même qu'une importante logistique nécessaire à l'assainissement des espaces du fonds allemand disponible aux Archives nationales.

« Au demeurant, au-delà de son objet, ce séminaire participe de la mise en ouvre de l'Action de reconstitution de la mémoire collective nationale dans le cadre du Programme 181 du ministère des Arts et de la Culture, dédié à la conservation de l'art et de la culture camerounais », a renchéri Mouhtar Ousmane Mey, avant de souhaiter que cette belle coopération allemande, s'étende à d'autres sphères ressortissant aux cultures et arts du Cameroun.

En présence du 1er Conseiller de l'ambassade d'Allemagne au Cameroun, les formateurs allemands dont le Dr Wolfgang Stein, conservateur en chef honoraire des archives de l'Etat de Rhénanie - Calotinat à Coblence, ont précisé que tous les textes de l'histoire gothique allemande au Cameroun, seraient traduits en ses langues officielles.

Vivement que ce galop d'essai du site de Yaoundé des archives allemandes, soit une réussite, avant l'étape du site de Buea, et que l'Histoire du Cameroun, se démystifie plus encore, et soit connue de ses citoyens.