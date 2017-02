Cameroun: Opération Epervier - Youssouf Adidja Alim aux portes de la prison

Depuis plusieurs mois, personne ne sait où se trouve le directeur des ressources financières et du matériel (Drfm) du Minedub. Le journal de Dieudonné Mveng nous apprend qu' « impliqué dans un détournement de trois milliards FCFA, et visé par des plaintes pour escroquerie à la police judiciaire, Mbarga An'nour est porté disparu ». Donné comme homme de main de Youssouf Adidja, le Drfm, est soupçonné d'avoir gardé par devers lui, près de 700 millions FCFA reçus des fournisseurs traditionnels du Minedub contre la promesse de marchés publics, au cours de cet exercice budgétaire. La Météo prétend alors que sentant le feu venir, Youssouf Adidja aurait trouvé « normale », la disparition de son Drfm, l'imputant même à un souci de santé.

Selon le journal, déjà le 1er rapport produit par les enquêteurs pour la période 2010 - 2013, accable déjà Youssouf Adidja. Toute chose qui aurait alors motivé Etoudi à élargir le spectre de l'enquête, histoire dit-on, de prendre la pleine mesure des crimes économiques de la Minedub. « En effet, lors de leur mission de l'année dernière, les enquêteurs du Consupe ont relevé un ensemble d'incongruités flagrantes dans la gestion épicière des fonds attribués au ministère de l'Education de base, dans le cadre du CD2 et auraient noté l'absence des pièces justificatives liées à certaines dépenses, les décaissements effectués en violation des règles de procédures, etc », peut-on lire à la page 4 du journal La Météo.

