Cameroun: Un foetus retrouvé dans un bac à ordures à Maroua

Ils sont réputés comme étant des secteurs bruyants où se côtoient allègrement bandits de grand chemin et prostituées, adeptes d'alcool et de stupéfiants. Une enquête a été ouverte par le commissariat central de la ville de Maroua afin de mettre la main sur l'auteur de cet acte odieux.

«A la vue, le corps est encore frais. Il aurait été déposé cette nuit même. Il porte encore son cordon ombilical intact et ne montre aucun signe de manipulation », confie sous cape un infirmier. Ce type de crime devient de plus en plus récurrent au quartier Domayo, où les sous-quartiers Toupouri et Kaliaoré détiennent la palme d'or.

C'est un passant qui a fait la découverte macabre aux premières de la matinée. Il a alerté le chef de quartier qui a aussitôt envoyé des personnes s'enquérir de la situation. Selon Yougouda, le principal témoin, il s'agirait d'un bébé né normalement et dont la mère s'est volontairement débarrassé. Ce que confirment les forces de l'ordre et l'infirmier venus procéder au constat.

