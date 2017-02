Cameroun: Exposition - La grande muette s'ouvre au public

L'armée camerounaise a ouvert un stand à Promote pour soigner son image et se rapprocher des Camerounais. L'opération accroche. Revue d'une troupe désormais avenante.

Le site est stratégique. Il surplombe les autres stands. Bien plus, il est situé à proximité de la voie la plus fréquentée des visiteurs. C'est ici sur le flanc de la colline Nkol - Nyada, que l'armée camerounaise a choisi de s'installer. De loin, l'on aperçoit six chapiteaux aux couleurs du drapeau national. La musique diffusée au travers des gros baffles rythme les pas des visiteurs.

L'entrée est majestueuse. Il faut enjamber quelques marches où vous attendent deux militaires en tenue. Cette fois-là, ils sont affables. Ils sourient, vous accueillent avec une hospitalité presque suspecte en temps ordinaire. Le hall est vaste et tapissé. En face de vous, un écran de télévision diffuse en boucle les prouesses de cette armée. « Ce n'est pas une télévision, c'est un Cd », répond un sergent à un visiteur qui souhaitait savoir si l'armée camerounaise a créé sa chaine de télévision à elle. Le visiteur est conduit devant une armoire où sont étalées les publications de l'armée, parmi lesquelles un document très intéressant sur les cinquante ans de nos forces de défense. Le lecteur y découvre l'historique, les grands moments, mais aussi les grandes victoires des soldats camerounais.

Le document est bien illustré. « Malheureusement, on ne peut pas vous le donner. Vous consultez sur place », explique cette dame au grand sourire. À gauche, une photo géante est affichée au mur. On voit les soldats en embuscade contre l'ennemi dans les frontières camerounaises. Un message fort éloquent explique que « les recettes douanières dépendant de la sécurité de ces frontières ». Puis, il y a les effigies des hommes qui gèrent cette armée à commencer par Paul Biya et son ministre délégué.

Ce premier entretien terminé, le visiteur s'engouffre dans une autre pièce ou deux aspirants à l'armée de l'air le recueillent avec sourire et documents. Une jeune dame, à peine sa formation terminée, s'attèle à expliquer aux nombreux jeunes qui veulent en savoir un peu plus sur l'armée de l'air. Elle commence d'abord par les grades. Elle a des photos pour mieux se faire comprendre. «Nous recevons tout le monde. Mais à l'observation, les jeunes s'intéressent beaucoup à notre travail. Et c'est une bonne chose. Pour ce qui est de l'armée de l'air, ils souhaitent savoir comment on fait pour y parvenir, les différents métiers etc. », explique-t-elle.

« Parfois détruire, souvent construire, toujours servir »

« Avant, on nous expliquait que l'armée de l'air, c'est un métier des blancs. Elle se veut élitiste. Mais j'ai appris qu'au sein de cette armée, il y a plusieurs métiers, parmi lesquels les administrateurs, les mécaniciens etc », explique ce jeune après sa visite. Après l'armée de l'air, vient le génie militaire avec son slogan « parfois détruire, souvent construire, toujours servir ».

L'on apprend alors que le génie militaire a été créé en août 1962. Cette première compagnie avait une vocation combat. Deux ans plus tard, l'Etat étend ses compétences en intégrant le volet infrastructurel. Aujourd'hui, le génie militaire comprend trois régiments et un centre d'instruction. « Les missions du génie militaire pour ce qui est des armes, détaille notre source, consiste en l'appui à la mobilité, à l'appui à la contre mobilité, à la sauvegarde et aux missions spéciales. Il a aussi pour mission de participer, pour ce qui est de service, au développement de la nation et à toutes les missions d'intérêt général ».

Le stand suivant est occupé par la gendarmerie nationale qui va en guerre contre les accidents de la route. Des gendarmes en uniformes déroulent les missions de ce corps. Juste à côté, le corps national des sapeurs-pompiers (Cnsp). Les militaires nous expliquent qu'il s'agit d'un grand commandement interarmées spécifique de protection civile, mis pour emploi auprès du ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation. Ses missions consistent à lutter contre les calamités et leurs séquelles, le secours aux personnes et aux biens en péril, la participation à la gestion des catastrophes et la participation aux études et aux actions préventives intéressant son domaine de compétence.

Mais le public semble avoir un penchant pour la marine. Du moins à s'en tenir aux questions qui fusent. Deux maitres « l'équivalent de sergent » exposent à ce public curieux les spécificités de ce corps (complet). Le matériel est aussi exposé, y compris des armes non utilisables. Mais dans le décor, un tapis est dressé. Il attire des regards. « C'est pour tromper la vigilance de l'ennemi. Vous voyez qu'il ressemble à la végétation. Donc, il n'attire aucune attention », explique notre source. La visite est terminée. Mais une affiche géante est juste derrière. Il s'agit de l'effigie de Paul Biya sur laquelle on peut lire « monsieur le chef de l'Etat, chef des armées, les forces de défense vous réitèrent leur indéfectible engagement ». Pour une opération de charme, elle est plutôt bien réussie.