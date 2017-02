C'est tout l'intérêt des assises que tient Electricity Development corporation (EDC). La réflexion qui s'achève ce jour et se tient à l'espace Promote 2017 à Yaoundé, devrait ouvrir de nouvelles perspectives pour ce secteur.

Aspirant à l'industrialisation, donc à l'émergence, le Cameroun, est conscient de la nécessité de développer son réseau électrique pour ce faire, gérer efficacement ses ressources en eau, et mettre l'accent sur la préservation de l'environnement. Il s'agit pour Basile Atangana Kouna le ministre de l'Eau et de l'Energie (Minee) qui a présidé l'ouverture du Forum EEE, d'influencer positivement le développement du secteur de l'électricité en Afrique, et du Cameroun en particulier. Encore que selon Théodore Nsangou le directeur général d'EDC, le Cameroun possède le plus grand bassin hydrographique du continent, juste après la RD Congo.

Pour cela, Basile Atangana Kouna a indiqué que dans le cadre du Plan de développement du secteur de l'électricité à moindre coût à l'horizon 2035 (Pdse 2035), plusieurs infrastructures de production et de transport d'électricité, sont en cours de réalisation. Le Minee évoque aussi la construction de nouveaux pipelines entre Limbe, Edéa, Kribi et Douala. Sont également mis en relief, le barrage de Lom Pangar, les aménagements hydroélectriques de Memve'ele et de Mekin, en chantier.

« D'autre part, nous avons les projets d'aménagements hydroélectriques de Nachtigal Amont (420 Mw), de Warak sur le Birni (75 MW), de Song Dong (270 MW) de Menchum 72MW), de Makay (350 MW), de Njock sur le Nyong (117 MW), qui sont encore en cours de structuration, à des stades divers », a affirmé le Minee. Et pour le problème des goulots d'étranglement existants, il est préconisé le renforcement des réseaux de desserte des grandes villes de Yaoundé et Douala, ainsi que d'autres zones de grand transit d'énergie. Ce qui selon Basile Atangana Kouna, implique la création de nouveaux pipelines entre Limbe, Edéa, Douala et Kribi.

L'on espère qu'à l'issue des travaux, c'est une nouvelle ère qui s'ouvrira pour le secteur EEE au Cameroun. Un pays potentiellement capable de jouer un rôle de premier rang dans l'hydroélectricité en Afrique, contribuer à l'intégration sous-régionale par une synergie d'actions, et avancer à pas sûr vers son industrialisation, donc son émergence. D'où toute la signifiance du thème qui oriente le 3ème Forun EEE : « L'hydroélectricité, moteur de développement durable et facteur d'intégration ».