Ranjivsingh Rishi Kumar Boolauck, Head Corporate Planning and Development à la Mauritius Housing Company (MHC), a remporté une première manche contre la direction de cette compagnie.

La juge Rita Teelock, siégeant en référé, a émis un ordre intérimaire, le mercredi 15 février, interdisant à la MHC d'aller de l'avant avec le comité disciplinaire qui devait se pencher sur le cas de cet employé. L'ordre intérimaire restera en vigueur jusqu'au 22 février, date à laquelle la direction de la compagnie a été convoquée devant la juge pour s'expliquer.

La MHC reproche à Ranjivsingh Rishi Kumar Boolauck d'avoir fait des allégations de fraude à l'Independent Commission against Corruption (ICAC) et au commissaire de police. Des allégations qui ont été reprises dans la presse les 22 et 23 décembre 2016.

Fraude et malversations

Selon Ashwina Rajcoomar Kalapnath, Acting Head of Human Resources de la MHC, Ranjivsingh Rishi Kumar Boolauck a enfreint l'article 8 des conditions d'emploi de la compagnie. Il est aussi accusé d'avoir agi en violation des clauses de confidentialité de la compagnie, entachant ainsi sa réputation. Il a été interdit de ses fonctions avec effet immédiat.

Dans une lettre en date du 30 janvier 2017, et portant la signature d'Ashwina Rajcoomar Kalapnath, la direction de la MHC a invité le plaignant à comparaître devant un comité disciplinaire, le 15 février.

Dans son affidavit, rédigé par Me Kaviraj Bokhoree, avoué, Ranjivsingh Rishi Kumar Boolauck a soutenu qu'un comité disciplinaire ne peut enquêter sur des cas de fraude et de malversations à la MHC et que la commission anticorruption et la police enquêtent déjà sur ces cas. «Le seul but de ce comité disciplinaire est de me faire partir de la MHC avec effet immédiat», affirme-t-il.

La commission anticorruption, le commissaire de police, le ministère du Logement et des Terres et celui des Services financiers et de la Bonne gouvernance sont parties prenantes comme codéfendeurs.

Ranjivsingh Rishi Kumar Boolauck a retenu les services de Me Nilkhant Dulloo, avocat