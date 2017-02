Algérie: L'UE "prête" à déployer une mission d'observation électorale pour les législatives 2017

Bruxelles — L'Union européenne (UE) est "prête" à déployer une mission d'observation électorale lors des élections législatives prévues le 4 mai prochain, ont annoncé les services de la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini.

"L'Union européenne s'est dite prête à déployer une mission d'expertise électorale pour conduire une analyse du processus électoral", ont-ils indiqué dans un communiqué publié après la rencontre, mercredi à Bruxelles, entre Mme Mogherini et le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra.

Selon les services diplomatiques de l'UE, la haute représentante de l'Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité "a remis une réponse favorable à la lettre d'invitation du ministre Lamamra du 22 janvier dernier pour le suivi des élections législatives du 4 mai 2017 en Algérie".

La relation entre l'UE et l'Algérie, ont-ils poursuivi, a connu de "nombreux développements encourageants" depuis la visite de la chef de la diplomatie européenne à Alger en septembre 2015.

"La haute représentante et vice-présidente a réitéré la volonté de l'Union européenne de renforcer les relations avec l'Algérie", a affirmé la même source, soulignant que le partenariat UE-Algérie "va désormais s'articuler autour des +priorités de partenariat+ identifiées conjointement dans le cadre de la Politique européenne de voisinage renouvelée".

Ces priorités feront l'objet d'une adoption formelle lors du Conseil d'Association, prévu le 13 mars prochain à Bruxelles.

Par ailleurs, Mme Mogherini a "salué les efforts de l'Algérie en termes de suivi des accords de paix au Mali et de médiation aux côtés d'autres acteurs régionaux en Libye", a-t-on ajouté.

A cet égard, M. Lamamra et la haute représentante de l'UE aux affaires étrangères et la politique de sécurité "ont convenu de poursuivre les consultations en vue de renforcer leur dialogue et leur coopération", selon le communiqué.

Le ministre des Affaires étrangères et la chef de la diplomatie européenne ont également abordé d'autres sujets relatifs aux défis régionaux communs de l'UE et de l'Algérie, parmi lesquels la sécurité, la prévention et la lutte contre le terrorisme et la migration.