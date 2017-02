Madagascar: Début de coopération agricole avec les Etats-Unis

A noter que la NCBA réunit plusieurs coopératives aux Etats-Unis et compte apporter son expertise dans ce domaine à Madagascar et dans vingt autres pays d'Afrique.

Par la suite, se tiendra le « forum des coopératives », les 16 et 17 février à la CCI Ivato, qui réunira l'ensemble des parties prenantes, afin d'échanger les meilleures pratiques et de profiter de l'expertise de NCBA.

Une collaboration du Ministre de l'Industrie Nourdine Chabani avec NCBA CLUSA (National Cooperative Business Association/ Cooperative League of the United States of America) a été initiée hier, lors d'une entrevue à Antaninarenina.

