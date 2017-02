Les accords en question concernent les industries de transformation du phosphate, la production d'engrais naturels et de papier, la gestion des infrastructures médicales, les services hôteliers et la maintenance.

Huit (8) mémorandums d'entente et accords de partenariat économique ont été signés mercredi à Alger entre des sociétés algériennes et saoudiennes à la faveur d'une rencontre d'affaires algéro-saoudienne.

L'importance de l'examen des possibilités de concrétisation de nouveaux projets de partenariat entre les deux pays, notamment entre Sonatrach et SABIC, a été mise en avant, de même que l'importance de l'échange d'expériences, de connaissances et de technologies à long terme.

Souhaitant voir cet accord "ouvrir de nouvelles perspectives à un partenariat bilatéral durable dans ce domaine", le ministre saoudien a souligné que "l'Algérie jouit d'une position stratégique importante, étant la porte d'accès aux marchés africains et européens, ce qui constitue un facteur supplémentaire incitant au partenariat et à l'investissement".

Alger — Le ministre saoudien du Commerce et de l'investissement, Madjed Ben Abdallah Al Qassabi a annoncé mercredi à Alger la signature prochaine d'un mémorandum d'entente entre le groupe Sonatrach et la société saoudienne "SABIC" pour la réalisation en Algérie de projets de partenariat dans l'industrie pétrochimique.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.