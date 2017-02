Faute de moyens, la représentation diplomatique de Madagascar à l'étranger est limitée au strict nécessaire. Madagascar est encore sous-représenté sur le plan diplomatique par rapport à d'autres pays de l'Afrique. En effet, la Grande Ile ne compte que 18 ambassades et 3 Consulats Généraux, alors que des pays africains comme la Côte d'Ivoire et la Mauritanie disposent respectivement de 50 et 34 missions diplomatiques et consulaires à travers le monde.

« Par contre, nous jouons la carte d'efficience : Madagascar est condamné à réussir avec le nombre d'ambassades qu'il a à travers le monde. », affirme la ministre des Affaires étrangères Atallah Béatrice. Avant d'expliquer : « Madagascar a trois représentations diplomatiques en Amérique : une ambassade à Washington, une représentation permanente au sein des Nations Unies et une à Ottawa. Nous en avons également en Europe : deux à Paris dont une ambassade et une repermad auprès de l'Unesco en sus du Consulat Général à Marseille.µ

Il en est de même à Berlin, à Rome, à Bruxelles et à Genève. En Afrique, il y en a à Dakar, une à Pretoria, un Consulat Général à Cape Town, une ambassade à Addis-Abeba, une à Port-Louis, une à Alger, un consulat général à La Réunion. Madagascar a aussi une ambassade à Ryad et à Moscou. En Asie, nous avons une représentation diplomatique à New Delhi, à Beijing et à Tokyo. De ces faits, la Grandes Ile figure parmi les pays qui, en termes de comparaison, disposent de peu de représentations diplomatiques dans le monde. »

Forum à Tana. A en croire le chef de la diplomatie malgache, Madagascar ne va pas uniquement miser sur ces représentations diplomatiques pour la réussite de la diplomatie économique ou Eco-diplomatie, mais également sur l'apport de la diaspora malgache.

« La reconnaissance du rôle de la diaspora au développement économique du pays a conduit à mettre la mobilisation de la diaspora au centre de la diplomatie économique de Madagascar.

Cette prise de conscience a justifié la création au sein du ministère des Affaires étrangères de la Direction Générale de la promotion économique et de la diaspora au sein de laquelle est rattachée la Direction de la Diaspora depuis avril 2015.

La première année fut consacrée à une meilleure connaissance de la diaspora malgache à travers les états des lieux des données disponibles au niveau de nos représentations extérieures et l'étude sur le profil de la diaspora malgache en France », souligne la ministre Atallah Béatrice.

Et elle d'annoncer : « Pour cette année, l'effort sera concentré sur l'élaboration d'une politique nationale pour l'engagement de la diaspora.

La mobilisation va se poursuivre dans deux axes : la mobilisation de la diaspora elle-même, mais également une campagne de sensibilisation pour changer le regard, un peu négatif, des Malgaches restés au pays sur la diaspora.

Nous envisageons également d'organiser vers la fin de cette année un Forum de la diaspora malgache à Antananarivo. » En tout cas, beaucoup reste à faire sur le plan diplomatique malgré le fait que Madagascar soit ces derniers temps l'hôte des plusieurs personnalités dont le Roi du Maroc, la Princesse de la Thaïlande, le ministre des Affaires Etrangères de la Chine, le secrétaire d'Etat du Vatican et le président de la République de la Turquie. « D'autres importantes personnalités viendront aussi dans les mois à venir. », révèle le MAE.