Madagascar: OMDA - Un soutien effectif du Ministère de la Culture

La présentation de vœux du ministère de la Culture, du Patrimoine et de l'Artisanat, de l'OMDA et des diverses directions du ministère, avec les artistes, s'est tenue hier au siège de la TVM à Anosy.

C'était dans une ambiance très conviviale que l'OMDA, représenté par son directeur, HajaRanjarivo, avec les autres directions et le ministère de la Culture, du Patrimoine et de l'Artisanat, ont présenté leurs vœux en ce début d'année.

Une grande rencontre presque amicale qui montre les relations en bons termes entre les artistes et les représentants ministériels, et une occasion pour le ministre Jean Jacques Rabenirina de souligner, sinon de réitérer son soutien à toutes les actions menées par l'OMDA dans le cadre de la protection des droits d'auteur. Un appui qu'il veut être effectif car beaucoup reste à faire.

A Madagascar, beaucoup d'artistes vivent de leur art, même si cela semble difficile, parce que les structures existantes ne le permettent pas encore réellement, mais surtout car beaucoup trop d'enseignes ne paient pas encore ces fameux droits d'auteurs qui reviennent aux artistes.

Chaînes télé, radio, organisateurs de spectacles, cybercafés, transports en commun, hôtels, restaurants, karaoké et boutiques... tous ceux qui utilisent les œuvres musicales à des fins commerciales, même indirectement.

Distinction. Par ailleurs, le ministre a affirmé qu'il ne faudra plus attendre le décès d'un artiste pour l'honorer. Une liste est déjà en cours d'établissement pour l'octroi d'ordres de mérite et des distinctions honorifiques aux artistes. Et que la cérémonie de remise de ceux-ci se fera incessamment sous peu. Une annonce accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par les artistes.

Tant de grandes figures de la musique malgache sont encore bel et bien en vie, et continuent à créer pour faire évoluer la culture. Hier, à l'occasion de cette célébration, le ministère de la Culture a offert des ordinateurs et des matériels informatiques à l'OMDA.