Continuer . Il appartient donc à la nouvelle équipe de la JIRAMA sous la conduite de son administrateur délégué Lanto Rasoloelison, de continuer sur sa lancée, pour le redressement escompté et redorer le blason de cette société nationale d'eau et électricité et de cesser désormais de servir de vache à lait quant l'on sait que la situation de cette société est plus que catastrophique.

Douze heures par jour . Les horaires en question font état de la disponibilité de l'électricité de 8h à 12h le matin et de 14h à 22h l'après-midi, soit, douze heures d'électricité. Ce qui est déjà bien, notent les usagers si, quelques jours auparavant, les clients n'avaient droit que de moins de 8h d'électricité seulement, par jour. Ces clients rassurés qu'ils peuvent désormais établir leurs horaires de travail et prémunir leurs matériels des éventuels risques de détérioration.

