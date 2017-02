Madagascar: Aménagé en jardin et en parking à Antanimbarinandriana

C'est à la Commune urbaine d'Antananarivo de gérer et d'entretenir cette autre infrastructure. La FMF et la CUA ont été représentés hier au stade de Mahamasina respectivement par son vice-président Doda Andriamiasasoa et le 2e adjoint au maire Julien Andriamorasata. Et parallèlement à tout cela, le maire Lalao Ravalomanana a poursuivi ses descentes au niveau des bas quartiers du IVe Arrondissement.

Le jardin pour servir d'espace de repos et de détente et le parking pour les automobilistes qui fréquentent les endroits environnants, notamment pour les assidus du Marché hebdomadaire de Mahamasina. Les travaux d'aménagement vont durer environ 15 jours.

La Commine urbaine d'Antananarivo multiplie ses infrastructures dans l'objectif non seulement d'embellir la ville, mais aussi de satisfaire les usagers. C'est dans ce cadre que de grands travaux d'aménagement sont en cours à Antanimbarinandriana. D'après les explications des responsables au sein de la CUA, le terrain sera aménagé en jardin et en parking.

