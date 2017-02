Madagascar: Nationalisme mondial - Quelles conséquences pour le pays ?

Cet isolationnisme peut d'ores et déjà être ressenti à travers son plan d'ériger un mur à la frontière du Mexique ; un mur dont la construction - évaluée entre 10 et 12 milliards de dollars - devra être financée par le Mexique.

Même topo pour Donald Trump qui, non seulement taxé d'être un misogyne et un raciste, avait mis en avant cette idée de « L'Amérique aux Américains ».

Pour les responsables de cette conférence, les évènements politiques et géopolitiques de ces derniers temps auront effectivement et certainement des conséquences sur Madagascar, « ses relations avec les bailleurs de fonds traditionnels, ses relations commerciales et sa politique de développement ». Les débats sont donc ouverts.

Les courants nationalistes influent sur les relations internationales. Et Madagascar, bien qu'il y soit un acteur, participe et subit même les impacts des décisions des « grands pays » ainsi que leurs conséquences géopolitiques. C'est dans ce contexte que Friedrich Ebert Stiftung (FES) organise une conférence-débat ce jour.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.