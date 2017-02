Afrique du Sud/Madagascar: Coupe de la Confédération - Cap sur l'Afrique du Sud pour Elgeco Plus

Bref, Elgeco Plus donne l'impression d'une équipe plus complète dans ses lignes mais sait-on jamais devant un football sud-africain en plein essor comme le démontre la belle victoire de Mamelodi Sundowns à la dernière Ligue des champions. Eh oui !

Mais les chances de franchir ce cap, aussi minimes soient-elles, existent pour Elgeco Plus avec un Bela au top de sa forme et capable de faire la différence à tout moment. « C'est notre Cavani », affirme le président Alfred Randriamanampisoa plus confiant que jamais.

Elgeco Plus s'envolera cet après-midi pour l'Afrique du Sud où il disputera le match retour des préliminaires de la Coupe de la Confédération contre Supersport United avec des ambitions justifiées par le score nul et vierge de l'aller qui laisse une petite marge.

