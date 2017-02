Algérie: Exposition-rétrospective de Valentina Ghanem à Alger

Selon les critiques d'art, les oeuvres de Valentina se caractérisent par l'émancipation, car l'artiste puise dans chaque genre et école, en accord avec ses sentiments et avec ce qu'elle veut transmettre au public.

A travers les oeuvres de Valentina, le mélange entre l'Occident et l'Orient est mis en évidence, à l'image de la rigueur et du sérieux du pays d'origine (Ukraine) côtoyant la chaleur et lumières du pays hôte (Algérie).

La plume l'a sauvée dans ces moments difficiles où elle avait tenté de survivre à travers ces oeuvres, s'est confiée l'artiste à l'APS, ajoutant que les années 1920 et 1930, connues sous le nom " années folles", ont profondément changé les divers arts et créations qui jouissaient d'une grande liberté.

L'artiste a représenté ce passé à travers des toiles prises pour refuge, et qu'elle avait ramenées de précèdentes expositions organisées à Alger, Nice et Monaco.

A travers cette nouvelle exposition intitulée "Rétroplastie", l'artiste a voulu partager avec le public et les amoureux de l'art plastique des instants au cours desquels les bons sentiments se sont entremélés avec les cauchemars et les souffrances de la décennie noire.

