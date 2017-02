Algérie: Le ministère de la santé a reçu plusieurs demandes de bienfaiteurs pour la réalisation d'hôpitaux

Selon le vice-président de l'association "El Badr", Yacine Terkmane, la date de réception de ce projet qui s'étend sur une superficie de 3000 m2 et dont le coût de réalisation est estimé à plus d'un milliard de dinars dépend de la générosité des bienfaiteurs.

Le projet dont les travaux de réalisation seront lancés au début de l'année prochaine comporte deux bâtiments. Le premier d'une capacité d'accueil de 60 lits sera équipé également de blocs opératoires et de salles de soins et de rééducation alors que le deuxième bâtiment (36 lits) sera doté de salles de cours pour les enfants malades durant leur séjour, ainsi que des aires de jeux.

Parmi ces initiatives qui seront lancées dés l'obtention de l'aval du ministère de la Santé, il y a lieu de citer le "projet de réalisation de 10 hôpitaux répartis à travers les différentes wilayas du pays et dont la réalisation sera prise en charge par un bienfaiteur ayant requis l'anonymat", outre un hôpital spécialisé en pédiatrie à Boussaâda (M'sila), un à Oran (120 lits) et un autre à Ain Oussara, a précisé le ministre.

