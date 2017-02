L'évolution des footballeurs de souche RD-congolaise en Europe est continuellement suivie par des Congolais partout dans le monde, très amoureux du sport roi. Aussi la semaine dernière a-t-elle été assez riche pour certains joueurs et difficiles pour d'autres.

En Premier League en Angleterre, Everton, sans Yannick Bolasie indisponible plusieurs mois pour blessure, a battu Middlesbrough par deux buts à zéro. Revenu de la Coupe d'Afrique des nations avec les Léopards de la RDC, Dieumerci Mbokani a été absent dans les rangs de Hull City battu par Arsenal (2-0).

La latéral gauche Arthur Masuaki, également blessé, indisponible et en phase de récupération, n'a logiquement pas été du groupe de West Ham tenu en échec par West Bromwich Albion (2-2). Et dans les rangs de West Brom, on a noté l'absence de Jonathan Leko. Gianelli Imbula est resté sur le banc des remplaçants de Stoke City vainqueur de Crystal Palace par un but à zéro.

Chez les Eagles de Crystal Palace, l'on a remarqué l'absence du belge de souche rd-congolaise Julien Ngoy. Benik Afobe Tunani est entré juste avant la fin de la première période d'un match difficile de Bournemouth, perdu face à Manchester City (0-2).

En Premiership (D2 Anglaise), Neeskens Kebano, entré en jeu à la 57e minute, a inscrit le but de la victoire de Fulham sur Wigan à la 90+3e minute (3-2). Titulaire avec Norwich City, le capitaine des Léopards de la RDC Youssouf Mulumbu a pris activement part au large succès de son équipe (5-1) sur Nottingham Forest de Britt Assombalonga et Aaron Tshibola, tous les deux titulaires également.

Dans une autre journée, Nottingham Forest a battu Aston Villa par deux buts à un, avec un Assombalonga buteur et passeur décisif, alos qu'Aaron Tshibola était absent.

L'attaquant Elias Katchunga était titulaire avec Huddersfield, vainqueur (2-1) de Queens Park Rangers où l'on a assisté à la montée sur l'aire de jeu de Kazenga Lualua (jeune frère de l'ancien international et capitale des Léopards Trésor Lualua) à la 53e minute, et de Yeni N'Gbakoto à la 80e minute. Newcastle sans Chancel Mbemba qui n'a pas encore repris a battu dompté Wolves sur sa pelouse par un but à zéro.

En Ligue One (D3 anglaise), l'ailier international Jordan Bokata (revenu de la CAN Gabon 2017 avec la RDC) a fait son apparition à la 74e minute dans les rangs de Charlton qui accrochait AFC Wimbledon (1-1). Son coéquipier Stephy Mavididi est monté sur le terrain à la 79e minute.

Le défenseur central des Léopards, Gabriel Zakuani blessé à la CAN 2017, n'a pas participé à la victoire de son club, Northampton, sur Chesterfield (3-1). Il n'a pas encore repris. Le jeune Maecky Ngombo est entré en jeu à la 90e minute, alors que son club, Milton Keynes Dons, se faisait battre par Oxford United (0-1).

Italie, Grèce, Turquie, Suisse...

En Italie, le jeune milieu défensif belgo-congolais Samuel Bastien est resté sur le banc des remplaçants de Chievo Verone vainqueur sur le terrain de Sassuolo (3-1). En Allemagne, le défenseur central Marcel Tisserand était titulaire lors de la défaite à domicile d'Ingolstadt face à l'ogre Bayern Munich (0-2).

Quant au milieu défensif Wilson Kamavuaka, arrivé cet hiver à Darmastadt, il ne figurait pas sur la feuille de match et son club, actuel lanterne rouge de la Bundesliga, a réalisé l'exploit de battre Dortmund (2-1).

Aux Pays-Bas, le latéral Abel Tamata était absent lors de la victoire d'ADO Den Haag sur la pelouse de GA Eagles (2-1). Pour sa part, Derick Tshimanga était bien titulaire lorsque son club, Willem II perdait face à Vitesse Arnhem. En Grèce, l'on note la large victoire de Panathinaikos sur Panetolikos (4-0). Paul-José Mpoku était titulaire dans les rangs des gagnants.

En Turquie, Fabrice Nsakala était bien titulaire avec Alanyaspor net vainqueur de Gençlerbirligi SK (3-0). Jérémy Bokika, présent à la CAN 2017 avec la RDC, était absent lors du succès de son équipe, Akhisar Belediye, sur Rizespor (1-0).

Titulaire, le défenseur central international Larrys Mabiala a été buteur à la 29e minute avec Kayserispor, vainqueur de Galatasaray (2-1). En D2 turque, Distel Zola était absent pendant que son club Samsuspor tombait face à Sivasspor (1-2).

Portugal, Suisse...

Au Portugal D1, Setubal d'Arnold Nkufo (Titulaire) a été accroché par Chaves (0-0). David Mbala est entré à la 80e minute du match nul entre Boavista son club et Braga (1-1). André Bukia était absent sur la feuille de match du côté de Boavista.

En Suisse D1, Ridge Munsy a fait son apparition sur l'aire de jeu à la 61e minute du côté de Grasshoppers de Zurich, sévèrement battu à Lugano (0-3). Le jeune défenseur Kevin Mbabu n'a pas quitté le banc des remplaçants de Young Boys battu par Luzerne (1-4). Nzuzi Toko a été titulaire et son club, Saint Gallen a battu Lausanne (2-1).

Son coéquipier Martin Angha était absent. Les deux Congolais du FC Sion ont eu raison de Vaduz (4-2). Titulaire, Chadrac Akolo a signé un doublé (58e et 60e minute). Entré en jeu en deuxième période, Geoffrey Mujangi Bia a lui aussi marqué les deux autres buts du FC Sion à la 70e et 78e minute.

En D2 Suisse, l'on note la défaite de Wohlen à domicile face à Aarau. Le gardien de but international Joël Kiassambua n'a pu rien faire à partir du banc des remplaçants. En Roumanie, Will Moke était titulaire lors du match nul entre Steau Bucarest et Voluntari, et en Bulgarie, Jody Lukoki a été titularisé lors du net succès de Ludogorets sur le terrain de Montana (4-0).

En Hongrie, Dark Kabangu est entré en jeu à la 55e minute, participant à la défaite de son club Honved sur la pelouse de Ferencvaros (1-2). Et aux Émirats Arabes Unis, Jirès Kembo Ékoko était bien titulaire quand Al Nasr s'imposait sur Al Wahda (3-0).