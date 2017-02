Afrique Centrale: Le réseau presse de la Cicos relance ses activités

Un groupe rebelle en République centrafricaine a exécuté au moins 32 civils et capturé des… Plus »

« Toutes ces réalisations qui visent à répondre aux attentes des Etats membres se doivent d'être portées à la connaissance des populations et d'être rendues visibles auprès de tous les autres groupes cibles. Cette visibilité ne peut être perçue que si les actions sont relayées et évaluées au niveau des Etats », a martelé Nicolas Labarre.

D'après la Cicos organisatrice de cette rencontre des journalistes de l'Afrique centrale, ce 3ème atelier d'évaluation a pour objet: de sensibiliser les membres du réseau aux nouvelles orientations stratégiques de l'institution; de faire le bilan des activités du réseau des journalistes; d'examiner les forces et faiblesses et de donner une nouvelle feuille de route pour l'année 2017.

