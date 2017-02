Congo-Brazzaville: La 1re édition des Jeux universitaires s'ouvre en mars

La 1re édition des jeux universitaires a lieu du 21 au 25 mars à Pointe-Noire. Une initiative de B. Production et de l'émission Arts et spectacles de la DRTV qu'anime Barthel Massamba, manager général desdits jeux.

Plusieurs écoles, instituts et universités et autres établissements de l'enseignement superieur installés à Pointe-Noire vont prendre part pendant près d'une semaine à ces jeux qui réunissent autour du sport et de la culture la jeunesse universitaire.

Près de 240 athlètes et culturels vont rivaliser d'ardeur autour des disciplines tels que le Ndzango, le football, le scrabble, le jeu Question pour un champion, l'élection Miss Université et le slam. Des disciplines sportives et culturelles qui participent à l'épanouissement des enfants.

La soirée des partenaires dénommée Gracias va clôturer les jeux universitaires au cours desquels sont attendus près de 800 spectateurs dans les différents sites retenus par l'organisation

L'appui des partenaires et des sponsors est sollicité par le comité d'organisation qui souhaite offrir à travers ces jeux des loisirs sains aux enfants. Une initiative saluée par Edson Chancel Ikouadja, 1er vice-président de la Fédération congolaise de scrabble.

«Nous soutenons les jeux universitaires qui font partie des activités à la fois ludique et sportive et qui participent à l'épanouissement des enfants. On essaie avec nos modestes moyens d'encourager cette initiative unique en son genre à Pointe-Noire », a-t-il dit.

Après l'engouement suscité par la 5e édition du trophée des écoles en 2016, les jeux universitaires veulent s'inscrire sur la liste des activités ludique, sportive er culturelle visant l'éveil des facultés des enfants.