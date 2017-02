La présentation du troisième rapport annuel 2015 de la coalition congolaise Publiez ce que vous payez sur les investissements publics dans le domaine de la santé a fait l'objet d'une conférence de presse animée le 14 février au Centre Sueco à Pointe-Noire par Christian Mouzéo, Charlotte Boyer et Rita Mabyalhat respectivement, coordonateur et assistantes au programme de la coalition.

En effet, depuis trois ans la Coalition congolaise « Publiez ce que vous payez » réalise une étude annuelle pour évaluer la chaîne de la dépense publique notamment, dans le domaine de la santé. Le but étant de chercher des solutions pour que l'accès aux soins de qualité devienne une réalité.

« Le Congo consacre des sommes très importantes à la santé, deuxième poste budgétaire des investissements exécutés en 2015, mais les efforts réellement consentis et les résultats observés sur le terrain ne sont pas proportionnels à ces annonces », indique ce rapport.

C'est ainsi qu'après le suivi de l'exécution des investissements publics exercice 2015, la coalition a présenté à la presse devant la société civile et les administrations publiques concernées, les résultats de l'étude menée sur le terrain. Ce troisième rapport consécutif de la coalition après ceux de 2011-2013 et 2014, a porté sur la liste des investissements pour lesquels les mandats ont été émis.

Le rapport révèle cependant plusieurs irrégularités sur l'état d'avancement des projets d'investissement financés par le ministère de la Santé en 2015.

Il s'agit, entres autres, de la mauvaise circulation de l'information dans l'administration, l'absence d'étude de faisabilité, le retard dans les décaissements du trésor, l'impunité, le clientélisme, le détournement, l'inégalité de traitement entre les départements, l'insuffisance du suivi étatique, la coopération difficile avec certaines administrations et la construction des hôpitaux généraux très sous évalués. La coalition a souligné aussi que, le budget du ministère de la Santé et de la population n'est pas disponible dès le début de l'année.

"Le pourcentage des projets pour lesquels les financements ont effectivement été utilisés pour le faire avancer est heureusement plus élevé à 27%.

Cependant, il est très loin d'être satisfaisant et atteste à lui seul des pratiques d'évaporation des fonds publics qui minent le système de dépenses publiques" a déploré la coalition qui a toutefois salué les récents signes d'ouverture du ministre de la Santé qui constitue, un signe d'encouragement et souhaite que ce dialogue se poursuive afin de permettre de faciliter l'échange d'informations.

Des recommandations pour améliorer l'élaboration et la transparence budgétaire

Face à ces anomalies, Publiez ce que vous payez a formulé des recommandations à l'endroit des ministères de la Santé et celui des finances afin d'améliorer l'élaboration et la transparence budgétaire. La coalition appelle le ministère de la Santé et de la population, d'améliorer l'élaboration du budget.

Il s'agit de rendre publics les documents budgétaires au début de l'année et les rapports d'exécution en cours d'exercice et d'élaborer les budgets en tenant compte des états des besoins des directions départementales et des principales structures de santé de mettre en œuvre les pratiques contenues dans les directives CEMAC concernant les budget-programmes, de lutter contre les détournements et le gaspillage, en prenant des sanctions contre les auteurs des détournements et de corruption, de renforcer le système de santé de proximité en assurant l'affectation et la disponibilité du personnel médical à travers l'ensemble du pays et de lancer un chantier de raccordement systématique des structures de santé aux réseaux d'eau et d'électricité et d'assurer leur autonomie en énergie dans les zones rurales.

Cependant, la Coalition recommande au ministère des Finances d'améliorer la transparence du budget, la publication semestrielle des rapports d'exécution du budget de l'Etat, d'accompagner les lois de finance rectificatives d'un récapitulatif de l'exécution du budget en cours, l'amélioration de l'efficacité du budget, l'élaboration des lois de finances réalistes afin de prévenir les modifications substantielles en cours d'année, de tout mettre en œuvre pour que les ministères disposent de leurs budgets respectifs dès janvier.

Rappelons que Publiez ce que vous payez -Congo regroupe six organisations, à savoir, l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture (Acat), l'Action évangélique pour la paix (Aep), l'Association des droits de l'homme et de l'univers carcéral (Adhuc), la Commission Justice et paix (CIP), la Fondation Niosi, la Rencontre pour la paix et les droits de l'homme (Rpdh).