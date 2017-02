La comédienne ponténégrine fait son retour après six ans d'absence sur la scène. Elle se produira le 18 février à l'IFC (Institut français du Congo) dans une pièce intitulée "Le campement de fortune" de Simon Ndongo mise en scène par Bernabé Béti Loemba.

C'est avec un monodrame qui met en scène les vicissitudes sentimentales d'une jeune fille dans un campement en temps de guerre que Germaine Ololo a décidé de marquer son retour.

Dynamique et pleine d'énergie sur les lieux des répétitions où elle a été surprise le 14 février par Les Dépêches de Brazzaville avec son metteur en scène Bernabé Béti Loemba, et son assistant Djo Féli Balendé, elle déballe au fur et à mesure sur scène la vie dans ce campement.

La comédienne qui est aussi directrice de la Compagnie Issima et du Fief (Festival international d'expression féminine) n'a pas caché sa joie de retrouver le public ponténégrin qui souhaitait la revoir sur scène. «Quand nous organisons le Fief, le public demande souvent de me voir aussi sur scène », a-t-elle confié.

C'est aussi à la demande du public que la pièce "Le campement de fortune" déjà présentée à la 19e édition des Rencontres théâtrales internationales du Cameroun (Retic) en 2012 a été reconduite avec une nouvelle mise en scène dont les images sont plus proches des réalités congolaises comme l'a indiqué Bernabé Béti Loemba : «Vous trouverez dans la démarche artistique que j'ai empruntée beaucoup d'images qui reflètent certaines scènes courantes de la vie au Congo», a-t-il dit.

Bien qu'étant seule sur scène, le spectacle qui sera présenté est le résultat d'un travail d'équipe. « Un travail quand il finit, on est content de le consommer mais on ne se représente pas le temps et les énergies dépensées pour arriver à bout.

Ce spectacle nous a demandé beaucoup de temps de réflexion et de conjugaison d'énergie avec toute l'équipe», a poursuivi la comédienne.

Elle a par ailleurs invité le public à venir nombreux. «J'invite les Ponténégrins à venir redécouvrir Germaine Ololo qu'ils attendent de revoir sur scène depuis plus de 6 ans. Je me suis produite à Brazzaville et ailleurs mais pas à Pointe-Noire.

Après tout ce temps d'absence, je reviens en force pour faire plaisir au public de la ville», a-t-elle lancé. Notons que la Compagnie Issima a été invitée à présenter la pièce "Le campement de fortune" au festival Fithed qui se déroulera du 22 au 29 mars au Tchad. « Nous avons besoin de soutien pour pouvoir honorer le Congo à ce grand rendez-vous culturel», a conclu Germaine Ololo.