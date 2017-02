Congo-Kinshasa: Fin de l'épidémie de la fièvre jaune

Ensuite du 20 au 29 juillet 2016, 5 zones de santé, dont 3 du Kwango et 2 de Kinshasa. Du 17 au 26 août 2016, 47 zones de santé ont été concernées par la vaccination, dont 32 de Kinshasa et 15 frontalières de l'Angola dans le DPS du Kongo central, Kwango, Kasaï central, Kasaï et le Lualaba. Et pour finir, du 1er au 10 octobre 2016, ce sont les populations des zones de santé de Feshi et de Mushenge qui ont été concernées.

Celle-ci, renseigne un communiqué du ministère de la Santé publique, s'était articulée surle renforcement de la surveillance épidémiologique et entomologique, la prise en charge des cas avec la gratuité des soins, la lutte antivectorielle, la sensibilisation et la vaccination de masse.

En dépit de cette déclaration, le ministre de la Santé publique attire l'attention de la population et des équipes de santé en leur demandant de maintenir « les mesures de surveillance et d'hygiène environnementale requises du fait que le pays étant un foyer à risque d'épidémie de fièvre jaune compte tenu de son écologie ».

