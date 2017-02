Malgré la pluie , le ministre des Affaires foncières, Félix Kabange, et son collègue de l'Urbanisme et Habitat, Joseph Koko Nyangi, ont effectué mercredi une tournée d'inspection de huit sites dans les communes de Gombe et Kintambo.

En ouverture de cette journée de travail, le 1er site visité est l'immeuble situé juste au croisement des avenues Transversal et Nguma et une autre parcelle située dans les alentours du rond point Kintambo Magasin. Les deux parcelles appartenant à l'État sont occupées par des particuliers qui n'ont pas des titres mais qui y développent des activités marchandes et y ont érigé des habitations.

Sur l'avenue Comité Urbain dans la commune de la Gombe, une maison de l'État est presque spoliée. Les deux ministres ont constaté que cette parcelle appartenant à l'État n'est pas couvert par un titre de propriété.

Sur l'avenue de la Libération ex-24 Novembre, un particulier a même fait clôturer un terrain où une école avait été rasée. La situation foncière de cette parcelle est à vérifier comme celle d'autres parcelles visitées par la suite.

Les avocats de la République se sont joints également à cette visite qui a conduit les deux ministres sur l'avenue de la Justice où ils ont visité des résidences à reverser dans le domaine privé de l'État et sur l'avenue Pumbu où ils ont constaté l'occupation d'une parcelle par un grand chantier établi régulièrement en partenariat avec le ministère de l'Urbanisme.

Les deux ministres ont achevé leur visite par le bâtiment Serkas sur le Boulevard du 30 Juin où ils ont voulu se rendre compte de la mise en valeur d'un terrain clôturée depuis une dizaine d'années .

Au terme de cette visite d' inspection, Koko Nyangi a intimé une mise en garde aux spoliateurs : "Nous avons vu des maisons de l'État qui ont été rasées depuis 10 ans sans être reconstruites, nous avons vu des écoles délogées et rasées par quelques étrangers sans être reconstruites.

Des parcelles de l'État sont abandonnées à elles-mêmes et nous avons décidé de faire rentrer l'État dans ses droits. Nous allons travailler avec les avocats de la République pour protéger le peuple congolais et son patrimoine."

Abordant dans le meme sens, Félix Kabange Numbi a expliqué :"Nous allons rétablir l'État dans ses droits et le ministère de l'Urbanisme et Habitat prendra des décisions et on pourra voir comment promouvoir la mise en valeur de ces immeubles appartenant à l'État congolais parce qu' il y a des reseaux maffieux qui se constituent pour emettre des faux titres"