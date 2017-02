Congo-Brazzaville: Banque mondiale - Nécessité de préserver les secteurs sociaux dans un contexte économique et financier difficile

La problématique a été au centre de l'entretien que le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, a eu le 15 février avec le représentant résident de la Banque mondiale (BM) au Congo, Djibrilla Issa

« Nous avons discuté de deux questions essentielles. Vous savez, le contexte économique et financier du Congo est difficile avec la chute des cours des matières premières. Le premier sujet que nous avons évoqué, c'est l'importance qu'il y a de préserver les secteurs sociaux dans ce contexte difficile, et surtout de préserver les acquis, puis d'assurer les secteurs sociaux comme l'éducation, qui sont quand même le socle du développement de tout pays », a expliqué le représentant de la BM à sa sortie audience.

Le second sujet au cours de cet échange concerne le Projet d'appui à l'amélioration du système éducatif (Praased). En effet, ce projet dont les accords ont été signés en décembre dernier est cofinancé par les deux parties à hauteur de 70 millions de dollars dont 30 millions de dollars par la BM et 40 millions par la République du Congo. Le Praased comprend deux volets essentiels. Le premier consiste à améliorer la qualité de l'éducation en apportant des manuels scolaires, en formant les enseignants et en apportant un appui aux différentes écoles normales (de formation des enseignants). Le dernier pilier essentiel concerne l'appui aux trois ministères en charge des questions de l'éducation nationale, notamment l'enseignement primaire, la formation professionnelle et supérieure. Le but étant de renforcer les capacités de gestion, d'affectation des enseignants avec un système de formation et de gestion.

« Nous avons donc discuté de la mise en œuvre de ce projet parce que quand les accords de financement ont été signés, ils devraient être canalisés par le gouvernement pour que le projet puisse entrer en vigueur et que les 70 millions de dollars soient disponibles pour financer les activités destinées à l'école congolaise », a conclu Djibrilla Issa.